《Kingshot》國王宣布出征球場！攜手阿根廷國家隊跨界合作

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由 Century Games Pte. Ltd. 推出，杰遊有限公司發行結合策略和放置的中世紀生存遊戲《Kingshot》迎來重磅好消息要與領主分享──《Kingshot》即日起成為阿根廷國家隊官方合作夥伴！這次跨界合作將全球矚目的頂級體育賽事與《Kingshot》的王國征途精神強強聯手，一連串足球主題活動與線下應援活動蓄勢待發，迫不及待地邀請領主一同感受這股無可比擬的熱烈氛圍，千萬不要錯過！

阿根廷國家隊合作手遊

阿根廷隊是國際足壇最具影響力的國家隊之一，擁有深厚的競技實力、廣泛的全球影響力及龐大球迷。在球場上，阿根廷隊員為了國家榮譽全力以赴，用堅守與拼搏捍衛勝利；在《Kingshot》中，領主則需經營領地、守衛城堡、不斷壯大自己的王國，於過程收穫建設與守護的成就。雖場景不同，但二者傳遞的責任感、團隊協作與長期堅持的精神核心則幾乎如出一轍！正因如此，《Kingshot》與阿根廷國家隊的攜手，注定是一場令人血脈賁張的夢幻聯乘！。

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梅西踢霸王龍？《Kingshot》阿根廷國家隊合作 - 恐龍篇 https://youtu.be/BFV0Og8alL4

梅你不行《Kingshot》梅西與阿根廷國家隊合作 - 射日篇 https://youtu.be/q0LJk309TZI

全家 FarmPort 雲端列印 – Kingshot 應援卡

《Kingshot》✕「阿根廷國家隊」合作熱血展開，第一彈活動已經迫不及待登場！即日起至 7 月 7 日，特別攜手「全家FamiPort 雲端列印」推出期間限定應援卡列印活動，領主可自行挑選最愛的聯名圖樣帶回家珍藏，收藏控領主請把握機會，手刀衝向全家！更棒的是，只要在官方粉絲團分享收藏成果，還有機會抽得備受矚目的──《Kingshot》阿根廷國家隊紀念杯，這個機會絕對不能放過！

前往全家 FamiPort 即可列印限定應援卡

粉絲團分享收藏就有機會抽得「Kingshot x 阿根廷國家隊紀念杯」

限時捕捉、即刻應援

《Kingshot》與阿根廷國家隊合作的熱度即將席捲台灣與香港的大街小巷！即日起，只要在以下多處地點捕捉到《Kingshot》國王或阿根廷國家隊球員的身影，並將照片分享至官方粉絲團指定貼文，即可獲得讓諸多領主垂涎不已的《Kingshot》國王椅！

台北捷運忠孝復興站合作影片全時段完整曝光，大螢幕感受熱力

雙北各大幹線與黃金路線都能看到 Kingshot 與阿根廷國家隊穿梭

香港彌敦道、尖沙咀核心商圈巴士線路與港九新界 150 座公車站都有曝光

台北車站地下街地下街Y4入口與 Y5-Y7 通道

新北板橋公車站四大幅 任何路線都能輕鬆捕捉

應援地點全公開：

■ 台北捷運忠孝復興站：合作影片全時段獨家完整曝光，大螢幕感受熱力

■ 台北捷運市政府站：2號出口超大螢幕，與國王一起應援賽事

■ 台北車站地下街： Y區玩樂與人潮聚集區

■ 台北三創生活園區：超大入場螢幕與12立方柱，全力應援

■ 雙北公車與國光客運：307黃金路線與破百台公車、客運穿梭全台

■ 新北板橋車站：公車、捷運交通樞紐，大面積感受球員魅力

■ 台中捷運：沿線五大站點強力放送，一起為賽事應援

■ 香港公車&公車站：彌敦道、尖沙咀核心商圈巴士線路，與港九新界 150 座公車站

■ 全港1200+ 住宅、商辦大樓聯播電視

領主集合！王國與球場的熱血同步應援

《Kingshot》與阿根廷國家隊的強強聯手，無論是全家FamiPort 限定應援卡、街頭捕捉好禮活動，還是即將陸續登場的足球主題遊戲內容，環環相扣、誠意滿滿！球場上的熱血進攻與王國的經營守衛，都在《Kingshot》中完美結合。誠摯邀請所有領主與球迷把握這場千載難逢的跨界盛事，與《Kingshot》一同見證這段屬於王者的榮耀時刻！

《KingShot》相關連結：

➤官方粉絲團（https://www.facebook.com/Kingshot.tw）

➤雙平台下載連結（https://app.adjust.com/1t4l49pt_1t9m4kst）