《Kingshot》宣布首次參加2026台北電玩展，帶來豐富活動與周邊

由 Century Games Pte. Ltd. 推出，杰遊有限公司發行結合策略和放置的中世紀生存遊戲《Kingshot》近日推出聖誕慶典與遊戲優化更新，為玩家帶來大量的遊戲資源與更好的遊戲體驗。此外更宣布將在 2026 年首次參展「台北國際電玩展」，豐富的活動內容與周邊，期待玩家一起來輕鬆造、痛快打！

（來源：Kingshot官方提供）

更新：國王裝備大提升

本次更新後，領主可在領主裝備介面使用多出來的材料兌換提升裝備、寶石的相關道具，資源利用、戰力提升更有效率，功能將會隨著各王國進程逐步開放。除此之外，還有多項系統優化：

（來源：Kingshot官方提供）

聯盟加入白名單功能，方便領主輕鬆調度

每日任務新增秘境試煉相關項目，協助領主領取獎勵

編隊功能擴充 2 隊，在城鎮中心 26、30 級時開放

新增集結收藏功能，可置頂指定領主發起的集結，提升便利性

叛軍入侵在城鎮等級 25 級之後解鎖快速戰鬥，更有效快速地獲得勝利 還有多項介面、統計優化，詳見遊戲內公告。

限時：聖誕慶典進行中

王國進入冬季最熱鬧的聖誕慶典期間，聖誕老人在城鎮中發放禮物、聖誕彈珠機也已準備就緒，獲得的積分可在禮品店兌換永久城鎮裝扮「聖誕之星」、聖誕歡歌名牌、禮物來襲的動態表情與多種資源道具供玩家兌換；另外還有雪地尋寶益智小遊戲、聖誕節的樂章任務，都能獲得豐厚的聖誕佳節獎勵，千萬不要錯過！

（來源：Kingshot官方提供）

