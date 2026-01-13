《KPOP惡魔女團》擊敗《鬼滅之刃》奪金球獎「最佳動畫電影」網友質疑標準
被視為奧斯卡金像獎前哨戰的第 83 屆金球獎（Golden Globe Awards）於美國時間 11 日揭曉得獎名單，其中「最佳動畫電影獎」部分，最終由 Netflix 原創動畫電影《KPOP惡魔女團》（KPop Demon Hunters）獲得，成功擊敗了奪獎呼聲極高的日本動畫鉅作《鬼滅之刃 無限城篇》。其他入圍作品還包括《地球特派員》、《動物方程式2》等強檔，競爭相當激烈。
《鬼滅之刃 無限城篇》作為原作最終決戰三部曲的第一章，描繪了主角竈門炭治郎與「鬼殺隊」以及柱們對抗宿敵的故事，在全球票房創下驚人紀錄，也是首部突破 1000 億日圓票房的日本電影，原本被外界視為獲獎的大熱門。
然而，金球獎評審最終青睞的是同樣在全球掀起風潮的《KPOP惡魔女團》，該片講述了一群 K-POP 偶像在舞台光鮮亮麗的背後，實際上是獵殺惡魔的戰士，結合了流行音樂和奇幻動作元素的題材，在歐美市場獲得了極大的迴響。尤其是劇中的音樂，更是霸佔全球多個音樂排行榜，迅速竄紅。
然而這結果公布後馬上在社群上引起熱議，許多動漫迷對《鬼滅之刃》落馬感到惋惜與不滿，部分網友質疑評選標準，認為《鬼滅》在 2D 手繪作畫和劇情深度上都更勝一籌，而《KPOP惡魔女團》的故事相當老套又單純，更偏向兒童電影。其中也有些網友指出，這很可能是反映了 K-Pop 文化在歐美地區的強勢輸出與高人氣，評審可能更傾向於選擇符合當下西方流行趨勢的題材。
其他人也在看
手機險紅火 投保額年年增
近年來隨著中高階機款的手機售價持續攀升，連帶維修費用也跟著上漲，促使民眾投保行動裝置險（俗稱手機險）的意願增加，根據保發...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台北青商會長交接 青年影響力傳承
台北青商會長交接，國際友會齊聚。蘇貞昌：進步仰賴青年持續投入短新聞SHOTNEWS ・ 1 小時前 ・ 發表留言
彭佳慧超恐怖開唱！為懸疑影集獻聲 製作人要求「笑著唱」毛毛的
雙語金曲歌后彭佳慧再度用聲音說故事，這回卻被要求用「笑著唱」的方式，詮釋人生首次演唱的懸疑劇主題曲，成為她音樂生涯中前所未有的挑戰。她受邀為2026年最受矚目的青春懸疑影集《那些你不知道的我》演唱同名主題曲，與金曲製作人陳建騏反覆討論後，選擇用極度內斂、甚至近乎殘酷的情緒狀態完成作品。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
散播謠言當心挨告！ 新竹市府：棒球場開挖絕無挖穿停車場「還挖到不該存在的鋼筋混凝土版」
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導新竹棒球場展開改善工程，新竹市長高虹安日前親赴現場視察，並揭露開挖挖到許多鋼筋、廢土塊等，球場滿目瘡痍，也有民眾質...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
小熊維尼滿100周年！小七推80款獨家新品 反派貓貓「魯斯佛」也登場
【緯來新聞網】迪士尼經典角色「小熊維尼」滿100周年了！小熊維尼自1925年問世以來陪伴許多大小朋友緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
民進黨高雄市長初選賴瑞隆勝出（2） (圖)
民主進步黨13日公布高雄市長初選民意調查結果，民進黨籍立法委員賴瑞隆勝出；圖為賴瑞隆（中）13日在高雄服務處接受媒體採訪。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
賴瑞隆綠初選勝出將選高市長！「不到1%差距」擊敗邱議瑩
賴瑞隆綠初選勝出將選高市長！「不到1%差距」擊敗邱議瑩EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
蕭淑慎談小15歲尪婚姻 同意老公「花錢解決」：別被拍到就好
（娛樂中心／綜合報導）女星蕭淑慎與小15歲老公梁軒安結婚8年，近日登上《薔栗膠》，大方談及婚姻現況與兩性觀。她 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
醫挺營養午餐免費 喊「原型」更重要 以後免瘦瘦針
台灣少子化問題嚴重，為了減輕父母壓力，各縣市政府近日紛紛推出「營養午餐免費」政策。台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇表示，贊成全面免費供應營養午餐，但更應該趁機教育孩童吃原型食物，讓小朋友吃進更多蛋白質，少吃甜食與加工食品，長大後才不用存錢買瘦瘦針。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
降低對陸依賴 日本啟動深海稀土開採計劃
中國上周起禁止向日本出口軍民兩用物項，日本首相高市早苗在11日播出的NHK節目中表示，中國此舉針對日本而來是無法容許的，這與國際慣例大相徑庭。另外，日本為減少對中國的依賴，當天啟動一項深海稀土開採計畫。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
港星張啟樂晉升成為「港仔台爸」 太太大力稱讚是「洗屁屁高手」
【緯來新聞網】來台發展6年的港星張啟樂曾獲頒第59屆廣播金鐘獎生活風格節目獎，他的女兒在去年年底出生緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影／菲律賓大型「垃圾山」崩塌！多人遭活埋
[NOWnews今日新聞]菲律賓宿霧市郊區的比納利夫（Binaliw），一處垃圾掩埋場，當地時間8日下午發生崩塌事故，數十人逃生不及而慘遭活埋。雖然救援人員努力搜救，但截至發稿時間為止，已知至少4人死...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
通緝犯拒檢逃逸！三峽街頭上演飛車追逐 警圍捕「連開14張罰單」最高罰4.38萬
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導新北市三峽區8日下午發生拒檢逃逸案件。一名59歲李姓男子騎乘機車行經中正路時，因行跡可疑引起巡邏員警注意，未料在警...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
偵查隊長叫女警「喝農藥死一死」 遭控霸凌不成立
屏東一名偵查隊長遭指控職場霸凌，曾叫女下屬「喝農藥死一死」，還說「喝不死就去辦那家農藥行」，事件爆發後立案調查，今縣警局表示霸凌案不成立，但將依權責檢討懲處。中天新聞網 ・ 57 分鐘前 ・ 發表留言
崇越科技12月營收64.8億創單月新高 全年營收衝675.8億元再寫新頁
半導體及光電關鍵材料整合服務領導廠商崇越科技（5434）今日公布2025年12月營收達64.8億元，刷新單月營收新高紀錄，月增 12.9%，年增 18.9%，展現穩健成長動能。中時財經即時 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
連日低溫! 蛋少全面漲3元 宜蘭蔥油餅店暫時凍漲
地方中心／黃富溢 宜蘭報導受到強烈大陸冷氣團影響，連日低溫造成雞隻產蛋率下降，導致雞蛋供應量減少約1至2成。雞蛋批發價，從39元調漲至42元，週三起產地價從29.5元漲至32.5元，每台斤調漲3元。雞蛋漲價也使得餐飲業者成本提高。幸好目前宜蘭的蔥油餅名店，幾乎都暫時凍漲。民視 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
邵雨薇鬆口終身大事規劃 效法王祖賢當最美女鬼
邵雨薇鬆口終身大事規劃 效法王祖賢當最美女鬼EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
伊朗反政府示威擴大 已538人喪生、逾萬人被補｜#鏡新聞
伊朗反政府示威進入第3週，已經至少造成538人死亡、超過1萬600人遭到拘留。儘管當局持續封鎖網路、展開血腥鎮壓，這場3年來規模最大的示威運動，依舊沒有降溫的現象，有民眾徒手爬上桿電線桿拆除監視器，還有縱火焚燒辦公大樓，長年遭高壓統治的積怨與怒火正席捲伊朗各地。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
山路深處的春節饗宴 南橫布農祭儀文化再現玉山
【互傳媒／記者 蘇彩娥／高雄 報導】玉山國家公園管理處（以下簡稱玉管處）表示，「瑪舒霍爾春節布農文化展演活動」互傳媒 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
你沒看過的服務在這裡！超感人口碑《日租家庭》宣布提前在台登場
由影帝布蘭登費雪主演的動人新片《日租家庭》去年底在金馬影展放映大獲好評，讓不少觀眾哭著出戲院。今（13）日曝光的最新花絮，布蘭登及導演宮崎光代闡述創作理念，布蘭登解釋「日租家庭」的背後含義，導演更笑稱用錢買親友也無妨，但最終的目的是能夠給人一次新的機會，並喚起珍惜家人的重要意義。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言