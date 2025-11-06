《Kpop獵魔女團》將有續集？爆Netflix已與索尼簽約製作，目標2029年推出
《Kpop獵魔女團》6 月上架以來席捲世界，索尼動畫製作以韓國偶像團體為故事核心的奇幻故事，從動畫內容、美術表現到音樂本身都無比好評，甚至成為 Netflix「史上觀看次數最多的原創動畫電影」，而由彭博社爆料，索尼已經跟 Netflix 敲定合約製作續集，目標 2029 年上架。
彭博社報導索尼動畫已經跟 Netflix 敲定合約將製作《Kpop獵魔女團》續集電影，目標在 2029 年推出，但目前兩方都拒絕評論此報導僅限於傳聞，但是這製作時間比《冰雪奇緣》續集間隔時間短，會不會有變數也只能等官方確認。
《Kpop獵魔女團》故事講述 HUNTR/X 保護世界免於惡魔攻擊，同時對抗 Saja Boys 陰謀甚至發展出情愫關係，故事本身的幽默與訴說韓式偶像文化甚獲好評，超過《魷魚遊戲》第一季，成為Netflix平台上史上觀看次數最高的作品，其相關曲目〈Golden〉蟬聯英國單曲排行榜冠軍，〈Soda Pop〉、〈Takedown〉也都十足熱門，以至於官方在 8 月推出 《Kpop獵魔女團：一起唱》（KPop Demon Hunters Sing-Along）歌詞版本。
