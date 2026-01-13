《KPOP惡魔女團》擊敗《鬼滅之刃》奪金球獎「最佳動畫電影」網友質疑標準

被視為奧斯卡金像獎前哨戰的第 83 屆金球獎（Golden Globe Awards）於美國時間 11 日揭曉得獎名單，其中「最佳動畫電影獎」部分，最終由 Netflix 原創動畫電影《KPOP惡魔女團》（KPop Demon Hunters）獲得，成功擊敗了奪獎呼聲極高的日本動畫鉅作《鬼滅之刃 無限城篇》。其他入圍作品還包括《地球特派員》、《動物方程式2》等強檔，競爭相當激烈。

兩部作品都在全球擁有高人氣。（圖源：Netflix）

《鬼滅之刃 無限城篇》作為原作最終決戰三部曲的第一章，描繪了主角竈門炭治郎與「鬼殺隊」以及柱們對抗宿敵的故事，在全球票房創下驚人紀錄，也是首部突破 1000 億日圓票房的日本電影，原本被外界視為獲獎的大熱門。

廣告 廣告

然而，金球獎評審最終青睞的是同樣在全球掀起風潮的《KPOP惡魔女團》，該片講述了一群 K-POP 偶像在舞台光鮮亮麗的背後，實際上是獵殺惡魔的戰士，結合了流行音樂和奇幻動作元素的題材，在歐美市場獲得了極大的迴響。尤其是劇中的音樂，更是霸佔全球多個音樂排行榜，迅速竄紅。

然而這結果公布後馬上在社群上引起熱議，許多動漫迷對《鬼滅之刃》落馬感到惋惜與不滿，部分網友質疑評選標準，認為《鬼滅》在 2D 手繪作畫和劇情深度上都更勝一籌，而《KPOP惡魔女團》的故事相當老套又單純，更偏向兒童電影。其中也有些網友指出，這很可能是反映了 K-Pop 文化在歐美地區的強勢輸出與高人氣，評審可能更傾向於選擇符合當下西方流行趨勢的題材。