《Kpop獵魔女團》 爆紅神曲遭禁播！英國教會幼兒園稱：歌詞涉及「惡魔」引人不安

1.孩子的K-pop神曲，卻被教會學校列入禁歌清單！

2.〈Golden〉歌詞中含惡魔元素，引發部分家長不安！

3. 校方解釋：希望引導學生理解並尊重多元立場！

【文／千尋少女】Netflix爆紅動畫電影《Kpop 獵魔女團》再掀爭議！英國一間教會幼兒園近日下達禁令，禁止學生在校內演唱電影歌曲，理由竟是歌詞中多次提及「惡魔」元素，與學校強調的「基督教精神」相悖，立刻引發家長激烈討論。

根據BBC報導，該校位於英國多塞特郡沿海，日前向家長發出通知，指出校內部分成員認為《Kpop獵魔女團》歌曲不符合學校的宗教價值，並對片中的惡魔意象「深感不適」。也有家長擔心，這些歌詞會讓孩子與反上帝的象徵與良善力量產生混淆。校方因此請家長協助提醒孩子，不要在校內哼唱相關歌曲，以示尊重。

《Kpop 獵魔女團》劇照

然而，此禁令立刻引來另一派家長反對。一名家長向BBC表示，校方決定非常「荒謬」，他的女兒與同學們熱愛K-pop，常在課後活動中唱跳這些歌曲，「這只是個無害的娛樂，能讓孩子建立自信。」他也坦言自己是無神論者，認為學校做法過於強硬，欠缺公平性。

《Kpop獵魔女團》自8月上架後瞬間爆紅，成為Netflix史上觀看量最高的電影，累積高達3.25億觀看。官方更因應熱潮推出院線卡拉OK版本。片中虛擬女團「HUNTR/X」以音樂與武打對抗惡魔，並與由五名惡魔組成的勁敵「Saja Boys」正面交鋒。電影大量融入冥界、誘惑、黑暗力量等象徵，以「半惡魔少女」的自我認同為主軸，被影迷視為關於成長與接納的寓言故事。

《Kpop 獵魔女團》劇照

正因角色鮮明、旋律洗腦，電影主題曲爆紅程度達到現象級，其中主題曲〈Golden〉更是奪下美國告示牌 Hot 100 冠軍，成為許多小朋友的必唱神曲。因此也有家長在收到校方公告後立即提出異議，認為此歌曲傳達團結、勇氣與善良等正面價值，禁唱反而忽略作品核心精神。

《Kpop 獵魔女團》劇照

面對爭議升溫，代理校長Lloyd Allington隨後發聲明表示，學校理解部分家長認為影片帶給孩子正能量，但也需顧及校園中不同信仰背景的感受，「對某些基督徒而言，提及惡魔確實令人不安。」校方強調未禁止家長讓孩子欣賞電影或聆聽歌曲，而是希望引導學生理解「同儕可能擁有不同觀點」，並學習尊重多元立場。

《Kpop 獵魔女團》劇照

此事件雖僅限於單一校園，卻凸顯文化敏感度、宗教價值與流行娛樂之間的微妙平衡。校方試圖維護信仰環境，但爭議也再次提醒教育單位。在面對全球化娛樂浪潮時，如何兼顧宗教敏感性與孩子的文化自由，成為無法迴避的難題。

