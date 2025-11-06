《Kpop 獵魔女團》確定有第二集！上線時間曝 戲院限定上映票房太驚人
動畫電影《Kpop 獵魔女團》今夏上線後爆紅，立即引發觀眾敲碗第二集。之前導演僅對外表示「有太多可能」，如今已正式敲定第二集，時程規劃也出爐。
根據《彭博社》報導，Netflix和Sony已經敲定協議，將製作另一部《Kpop 獵魔女團》，並計劃在2029年發行。由於動畫電影製作耗時較長，因此兩部作品間可能會有長達四年的間隔。
奇幻冒險動畫片《Kpop 獵魔女團》講述由魯米（Rumi）、米拉（Mira）與佐伊（Zoey）組成的K-Pop女團「HUNTR/X」，能以歌聲驅逐惡魔，保護世界免受惡魔侵害。沒想到惡魔振宇（Jinu）提議打造了惡魔男團「Saja Boys」，削弱HUNTR/X的力量。隨著兩團交手，振宇發現魯米身上有著一半的惡魔血統，但兩人在相處過程中，逐漸擦出火花。
該片由Sony Pictures Animation開發與製作，並透過Sony的授權協議直接在Netflix上架，成為該串流媒體平台史上最受歡迎的動畫電影。該片取得的成功不只在於觀看率，劇中三首原創歌曲〈Golden〉、〈Your Idol〉、〈Soda Pop〉一直是Billboard Hot 100排行榜上的常客，並有望獲得即將到來的葛萊美獎提名。
由於該片現象級的成功，一向不熱衷於院線發行的Netflix，在八月和十月將電影「伴唱版」帶到影院進行粉絲活動。首次放映期間，電影以約1800萬美元的成績登頂票房榜首。在萬聖節前後的第二次放映，該片又獲得了500萬至600萬美元的收入，鑑於電影已在串流媒體上架數月，這個成績非常值得關注。
《Kpop 獵魔女團》的聯合導演瑪姬姜（Maggie Kang）（與克里斯艾伯翰斯Chris Appelhans共同執導）一直以來都希望發展續集。她曾在七月告訴《Variety》：「我們已經為潛在的背景故事設定了很多內容。顯然，還有很多問題沒有得到解答，很多領域尚未探索。我們不得不這樣做，因為一部電影只有85分鐘。」
