《Left 4 Dead 惡靈勢力》主創將開發4人合作射擊遊戲將登PS5、PC平台

《 Left 4 Dead 惡靈勢力》主創將開發PS5平台4人合作射擊遊戲，也將在PC發售（圖源：SIE）

由 PlayStation 官方宣布，SIE 將與曾創作《Left 4 Dead 惡靈勢力》也是首席設計師的 Mike Booth 領導的團隊 Bad Robot Games 開發 4 人合作射擊遊戲，將登上 PS5 與 PC 平台，是否能創造當初的熱門奇蹟玩家也很關注。

PlayStation 官方推特宣佈也釋出新聞稿，《Left 4 Dead 惡靈勢力》主創與首席設計師 Mike Booth 領銜的團隊 Bad Robot Games 展開合作，將開發一款 4 人合作射擊遊戲，將登上 PS5 與 PC 平台。

Mike Booth 除了當年的主要創作《惡靈勢力》與首席設計外，也協助過《絕對武力》（Counter-Strike）、《絕對武力：一觸即發》與《絕地要塞2》的程式設計，主要為 AI 敵方的編寫，也為單人射擊遊戲體驗創造新的一面，這個消息是否能再度創造出當初的熱門也相當讓玩家關注。