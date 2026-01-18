《Minecraft》「打造1：1地球」宏大專案不是不可能！紐約曼哈頓區超過5萬棟建築已完成！

宇宙真的太龐大了，太陽不過是銀河系中 4000 億顆恆星中的其中一顆恆星，而地球也是數以萬億計的宇宙星球中的其中一個。與整個宇宙相比，我們不過是一粒沙。不過，即便如此，我們人類還是竭盡全力，希望能在這個宇宙中留下屬於我們存在過的所有證明，1977 年的航海家計畫兩個無人探測器中都裝載了來自地球的圖片、聲音，往深空進發，希望能被其他文明所找到，而自 2020 年開始，《Minecraft》社群開始了「Build the Earth」計畫，希望能集結所有玩家的力量在電子世界中 1：1 重現整顆地球。如今，時隔 5 年過去，其中一個計畫專案已經有了不錯進展，美國紐約的曼哈頓區已經落成，而布魯克林、皇后區等地也正在建設中。

(Credit:Minefact)

能讓玩家們幾乎不受限制的實現各種想法，打造出想像中的各種工具、建築的特色讓《Minecraft》一直以來都受到了玩家們的歡迎。而隨著 2020 年 COVID-19 疫情襲來，一夕之間所有人都被關在家，一位《Minecraft》Youtuber Pip FTS 就起身號召，宣布了「Build the Earth」計畫，號召全球《Minecraft》玩家能夠一起加入，認養地球中任意一個城市、地區，然後將其 1：1 建設出來，「我們終有一天一定會完成！」

而到了 2022 年，一位德國法蘭克福的工程師 Minefact 發現，紐約的開放街道地圖數據遠比法蘭克福更精細，因此就選擇了紐約市做為他的專案，並開始著手打造。如今已經千日過去，經過這段時間的努力，Minefact 打造的紐約市建築物早已不再只有當年的外觀，根據進度影片的分享，目前他們的紐約市中已經有了超過 50000 棟建築物、曼哈頓區已經完成，並且許多建築物也都能進去觀光、互動，盡可能還原。

Minefact 表示，「想像一位沒到過紐約的陌生人，他在這裡看到的一個陽台上的花盆，與他實際在現實中到了同一個地方，發現那個花盆的驚喜，這一切都是值得的。」，而後從世貿中心開始、翠貝卡、小義大利區、布魯克林、皇后區...，經過 3 年的努力，目前整個紐約曼哈頓區下半城已經接近完成，並且還同步建設其他區域，絕大部分框架都已經搭建完畢，接下來只需要繼續完善細節就好了。

此外，Minefact 也分享，他們還打算完整重建紐約的地鐵系統，並且也已經完成了許多隧道和車站。而這一切在未來幾年中也都將完成，徹底在《Minecraft》中重現這個美國的主要城市，把時代廣場、自由女神像等知名地標，與布魯克林街區上的一間披薩店都還原進電腦世界中，留下現在的紐約市記憶。

而雖然從頭開始建造一顆地球或許真的很不容易，也幾乎不可能，但除了 Minefact 的團隊之外，早已有許多人一起加入了這個宏大專案，並且隨著時間的過去大家也都有了進度。或許在未來的某一天，我們真的能親眼見證到，這些來自疫情年代的《Minecraft》玩家社群們真的達成了這個不可能任務，在電子世界中完整還原了整個地球，打造屬於我們這個世代的「清明上河圖」，記憶、見證人類在這個時候於宇宙中存在的證明。