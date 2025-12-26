《Minecraft》宣傳廣告大翻車！「一個人最孤單」引爆社群怒火：根本在霸凌單人玩家
自從 2011 年遊戲正式推出以來，沙盒遊戲《當個創世神（Minecraft）》就因為超高的遊戲自由度，提供了一個完美舞台給玩家們可以完成自己心中想做的所有事情而大獲好評。不過，最近官方在遊戲內宣傳伺服器租用服務《Minectaft》Realms Plus 的宣傳文案卻被指控根本在嘲諷單人遊玩玩家，許多玩家也都對此感到不滿，指出遊戲中其實也有許多玩家將這個遊戲當成避風港，默默自己玩遊戲，但卻要被官方直指：「一是最孤單的數字」。
日前就有網友分享了自己在《Minectaft》中看到的 Realms Plus 廣告「One is the loneliest number（一是最孤單的數字）」，鼓勵玩家不要再自己一個人玩 Realms 伺服器了，因為《Minectaft》Realms Plus 伺服器租用服務可以支援最多 10 名玩家一起玩，因此玩家們可以邀請更多好友們進伺服器玩。
不過，這個廣告被分享出來後馬上讓國外《Minectaft》社群不滿，許多網友就指出，包括自己在內，《Minectaft》社群中有許多玩家都是默默地玩這個遊戲，也有許多受憂鬱症等心理疾病所苦的玩家將《Minectaft》當成了避風港，在這一方小天地自由自在地遊玩，沒想到現在卻要被官方直接說「一是最孤單的數字」。
也有人擔心，《Minectaft》的玩家中也有許多未成年的小孩子，而這個不恰當的廣告詞也可能會讓他們拿去攻擊其他自己一個人玩《Minectaft》的同學，又或者讓覺得自己很孤單的小孩子又被霸凌了一次，真的十分不妥。有網友也直指這個廣告詞：「根本是 E 人霸凌 I 人！」，認為這個廣告真的不好笑，也對那些自己一個人玩《Minectaft》的玩家非常不禮貌，希望開發團隊趕快修正，因為一個人玩遊戲真的是再正常不過的事情了，也不應該被拿出來直指「一個人玩最孤單」。
