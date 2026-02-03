《Minecraft》新DLC「社會運動」遭批「政治帶入遊戲」，微軟火速限制留言

在全球擁有大量玩家的知名沙盒遊戲《Minecraft》，最近突然宣布推出一款名為「Lessons in Good Trouble」的免費 DLC，旨在將現實世界的社會運動歷史帶入遊戲體驗中。甚至讓玩家能夠與知名的人權運動人士 NPC 互動。然而該 DLC 一公開，就在網路上掀起大量的不滿情緒，不希望將任何政治帶入遊戲當中。

體驗人權社會運動的 DLC。（圖源：Minecraft）

該 DLC 預告中除了展示虛擬社會運動遊行外，更公開可以見到知名的人權運動人士，與 John Lewis、Nelson Mandela 和 Malala Yousafzai 等一起並肩作戰。官方更強調希望藉此讓玩家學習「Good Trouble」的精神，理解挺身而出對抗不公義的重要性。

然而，這把將政治與社會議題融入遊戲的 DLC，卻在社群上獲得巨大的反彈聲浪。許多網友在官方 X（推特）下方表達強烈不滿，批評遊戲開發商試圖對兒童進行「政治灌輸」。反對者認為，《Minecraft》作為一款深受孩童喜愛的遊戲，應該保持單純的娛樂性質，不應成為宣揚任何政治主張或社會運動的工具，更有激進言論指責這是在推動特定的意識形態，呼籲家長應對此內容保持警惕。

除了對遊戲內容本身的批評外，話題也延燒到《Minecraft》的原創辦人 Notch 身上。部分玩家表示，從微軟接手並將遊戲企業化後，內容就開始逐漸變質，感嘆 Notch 當初不該賣掉遊戲，認為現在的開發方向已經背離了初衷，破壞了原本純粹的遊戲體驗。

而面對排山倒海而來的負面評論與爭議，本文撰寫時微軟官方並沒有進行任何回應，反而是緊急鎖閉了相關宣傳貼文的留言功能，想要暫時冷卻社群上的激動情緒。