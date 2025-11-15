《Minecraft》曾可能被動視暴雪收購？前CEO曝最後未買原因
《Minecraft（當個創世神）》在 2011 年發布之後到現在已經 14 年了，遊戲的超高自由度仍然吸引許多玩家每天在《Minecraft》中努力打造各種作品，包括致力於還原真實的地球，又或者乾脆直接在《Minecraft》中用紅石電路打造 AI 模型。而《Minecraft》開發商 Mojang 持續火熱的營運成績也吸引微軟的投資，在 2014 年時將 Mojang 以 25 億美元（約 750 億新台幣）收入囊中，成為微軟的第一方工作室。沒想到，其實在那個時候除了微軟之外，Mojang 與《Minecraft》也引起了其他人的爭奪，曾有希望被動視暴雪成功收購。
綜合外媒報導，前動視暴雪 CEO Bobby Kotick 近日上 Podcast 接受採訪時表示，在 11 年前微軟收購《Minecraft》的開發商 Mojang 時，其實動視暴雪也是參與競價的公司之一：「那時候我花了五天時間跟 Mojang 的創辦人 Markus Persson 在一起，並且跟他報價 15 億美元（約 450 億元）新台幣。」，並且 Bobby Kotick 也提到，當時 Markus Persson 表示他與許多高層都要離開 Mojang，整個工作室將會只剩下 30 名員工。
只是，在 Bobby Kotick 提出 15 億美元報價的幾天過後，Markus Persson 就表示微軟已經提出 25 億美元（約 750 億新台幣）的報價了，「而對我們動視來說這太高了。」，於是最後 Bobby Kotick 與動視暴雪就退出了收購 Mojang 的競價行列，最後讓 Mojang 落入微軟囊中，成為微軟的第一方工作室，並且在收購完成後，微軟還提供給 Mojang 中每位年資 6 個月以上的員工 30 萬美元（約 900 萬新台幣）報酬。
後來，隨著微軟 2023 年宣布以 690 億美元（約 2 兆 687 億元新台幣）收購動視暴雪後，Mojang 與動視暴雪讓了一圈，最後才真的成為了同一個金主下的不同團隊。而在推出 11 年後，直到現在《Minecraft》依然是全球銷量前五的遊戲之一，仍然有許多玩家願意在這個由 Mojang 打造的虛擬幻想世界中不斷實現自己的奇思妙想，讓人們一次又一次的驚嘆人類的想像力真的沒有極限。
