《NBA 2K26》台灣盃挑戰賽開放報名，除了獎金還能拿NBA球星簽名球衣等好禮

全台玩家準備開戰！《NBA 2K26》於今年9月正式發售，引起系列死忠玩家熱情追隨及體驗，Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited (SIET)今日正式宣布將舉行《NBA 2K26》台灣盃挑戰賽，線上資格賽預計於1月3至4日開打！最終決賽將睽違三年，於台北國際電玩展中一分勝負，即日起至12月30日開放報名，歡迎各位玩家踴躍參加。

PlayStation 《NBA 2K26》台灣盃挑戰賽即日起至12月30日開放報名（來源：SIET官方提供）

即刻報名就有機會領取豪華完賽禮品！冠軍獨享獎金NT$20,000及眾多周邊好禮

本次《NBA 2K26》台灣盃挑戰賽特別推出多重好禮，前100名報名並完成比賽的選手將獲得限量完賽獎勵。本次獲獎的冠軍可獲得台幣NT$20,000獎金及NBA球星LaMarcus Aldridge限量簽名球衣，亞軍至殿軍則有機會獲得台幣NT$6,000至NT$2,000獎金以及PlayStation周邊配件或《NBA 2K26》特製周邊等豐富獎品！

廣告 廣告

為讓各位球迷盡興，本次也推出限量觀賽禮，球迷只要於1月31日決賽當天，前往台北電玩展現場觀賞線下決賽，將有機會獲得PULSE Explore無線耳塞式耳機與PSN點數卡等好禮，邀約每位球迷一同參與最高潮的冠軍戰，同時也能滿載而歸！

欲報名或了解更多詳情，請參考PS Blog：https://blog.zh-hant.playstation.com/2025/12/22/20251222-nbatw/

活動簡介

活動名稱：《NBA 2K26》台灣盃挑戰賽

報名日期：即日起至2025年12月30日(二) 中午 12:00

各階段賽事日期/地點：

線上預選賽日期：

日期：2026年1月3日(六)至2026年1月4日(日)

線下決賽日期/地點：

日期：2026年1月31日(六)

地點：2026年台北國際電玩展 (屆時將個別通知晉級者集合地點)

獎勵/獎項：

完賽獎勵：

前 1-50 名報名選手將於完成比賽後獲得 20,000 VC

前 51-100 名名報名選手將於完成比賽後獲得 10,000 VC

決賽獎項：

冠軍：獎金NT$20,000、NBA球員LaMarcus Aldridge簽名球衣

亞軍：獎金NT$6,000、PlayStation Portal遙控遊玩機、NBA 2K26 限量T-shirt

季軍：獎金NT$3,000、PlayStation Portal遙控遊玩機、NBA 2K26 限量T-shirt

殿軍：獎金NT$2,000、PlayStation Portal遙控遊玩機、NBA 2K26 限量T-shirt

線下決賽觀賽獎勵：

現場觀賽玩家將會獲得抽獎券，將於賽後抽出以下獎項：

PULSE Explore 無線耳塞式耳機 乙台

PSN點數卡 1,500 八位

*抽獎唱名時不在現場將視同放棄

*活動詳情以活動網頁為準。

*本新聞稿的內容有可能在未事先通知的情況下，逕行變更。

－

以上內容為廠商提供資料原文