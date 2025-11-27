《NBA 2K26》第3季帶來冬季主題與節慶獎勵！《NBA 2K26 MyTEAM》行動版同步登場
2K今日宣布，《NBA 2K26》第3季與《NBA 2K26 MyTEAM》行動版將於11月28日本週五登場。 《NBA 2K26》第3季為MyCAREER、MyTEAM以及The W帶來全新一波節慶獎勵、內容與挑戰。玩家將能與第3季封面運動員Cade Cunningham及其專屬「MotorCade」在球場內外大放異彩，在倒數計時聲中一路衝向2025年末的終點線。第3季的原聲帶由PlaqueBoyMax特別策劃，他的歌曲〈Yea Yea〉不僅收錄於遊戲中，亦可在下方宣傳影片中聽見。
最新更新與獎勵包括：
MyCAREER：玩家將有機會深入體驗以冬季為主題的球季，並解鎖豐富獎勵，包括等級18噴射背包（第9世代）、等級29聖誕鬍鬚、等級36 Master P「無極限」球衣全四款配色、等級37 New Balance組合包，以及等級39悠閒薑餅吉祥物等等。
公園：快到重製版《NBA 2K16》日落海灘享受避寒假期。日落海灘坐落於巍峨火山腳下，擁有水族館級別的巨型魚缸，以及度假村風格的慵懶河道，讓玩家既能暖身熱身，又能盡情展現球技。
MyTEAM：第3季的獎勵階梯從等級1紅寶石Kyle Kuzma（可進化至91總評）開始，並在等級40迎來銀河蛋白石Anthony Edwards作為最終獎勵。其他亮眼球員包括：等級10紫水晶Jalen Duren、等級20鑽石Kyrie Irving、等級28粉鑽石教練Rick Carlisle、等級30粉鑽石Alonzo Mourning，以及等級35銀河蛋白石Paige Bueckers。
MyTEAM行動版：玩家下載並遊玩《NBA 2K26 MyTEAM》行動版即可獲得粉鑽級Jalen Brunson MyTEAM 卡牌。適用於iOS與Android，《NBA 2K26 MyTEAM》行動版讓玩家能隨時隨地收集並管理心儀的NBA與WNBA超級巨星。主機與行動裝置間可同步進度，方便玩家隨時隨地賺取MyTEAM聲望點數與球季經驗值。
The W線上模式*：The W線上模式持續為玩家提供每週及球季獎勵，包括冬季主題手臂護套與籃球，以及向WNBA冠軍衛冕隊伍致敬的Las Vegas Aces特別球衣卡。
第3季職業通行證與名人堂通行證**：玩家可透過第3季職業通行證與名人堂通行證升級他們的獎勵，解鎖額外40個等級的《NBA 2K26》內容，包括自動獎勵，例如黑色尖刺盔甲、黑色網路頭盔、粉鑽石Cade Cunningham等等，以及第3季職業通行證卡包，還有高級獎勵，例如等級3「無極限」手環與球衣、等級6隊伍滑雪面罩與羽絨外套（第9世代），以及等級39級薑餅GOAT吉祥物等等。
2K Beats：第3季帶來九首PlaqueBoyMax精選的全新遊戲內曲目，包含他在九月邀請Rob49、Veeze共同參與的「In The Booth」直播節目中播放的歌曲〈Yea Yea〉及〈5Star〉。另外，告訴2K經典音樂的樂迷一個好消息，官方精選金曲播放清單將於11月28日本週五在Spotify與Apple Music平台上架。
如欲取得《NBA 2K26》第3季的完整詳細資訊，請參見最新的場邊報導。《NBA 2K26》現已在PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2以及PC（Steam）平台推出。
《NBA 2K26》遊戲軟體分級為「普遍級」。如欲取得《NBA 2K26》的進一步資訊，請參見https://nba.2k.com/2k26/。
Visual Concepts是2K旗下工作室。2K是Take-Two Interactive Software, Inc.（NASDAQ: TTWO）的發行品牌。
取用線上功能需有線上帳號（年滿13歲才能註冊）
*The W線上模式及相關內容僅適用於新世代版本。
**《NBA 2K26》第3季球季通行證免費獎勵需透過玩遊戲來解鎖。《NBA 2K26》職業通行證和名人堂通行證均為單獨販售，需有主遊戲、網際網路連線及《NBA 2K》帳號方能使用。付費高級通行證會解鎖可透過玩遊戲獲得的球季額外獎勵。職業通行證與名人堂通行證不適用於韓國。
－
以上內容為廠商提供資料原文
