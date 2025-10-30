《Once Human》聯動《幻獸帕魯》，將人氣帕魯角色納入隊伍永久相伴免費使用

由 Starry Studio 打造，龍邑遊戲代理的超自然開放世界末日生存遊戲《Once Human》今（30）日宣布與《幻獸帕魯》的聯動活動正式上線！人氣帕魯、新地圖、新功能強勢來襲，為異變世界帶來更多意外發展！主打生存、捕獲、守護的全新劇本「非正常收容」同步實裝，超越者將能發揮無限創意，成為世界的造物主！

（來源：Once Human官方提供）

《Once Human》x《幻獸帕魯》聯動展開！化身帕魯探索未知秘密

《Once Human》與《幻獸帕魯》聯動活動現已登場！在活動期間，人氣帕魯角色「搗蛋貓」、「疾旋鼬」、「桃旋鼬」將現身《Once Human》未知大陸，只要將他們納入隊伍，帕魯即能永久相伴，於《Once Human》的所有劇本、地圖和模式中免費使用！

廣告 廣告

（來源：Once Human官方提供）

此外，本次活動將推出一張融合兩大 IP 元素以及美學風格的限定島嶼地圖，在這座島上，超越者、帕魯、異常物共處相同生態系，《Once Human》常見的怪物、異常物，像是公車怪（迷途者）、青龍等也會與帕魯展開邂逅，甚至發展出異想不到的奇妙互動，共同探索探索島嶼隱藏的未知秘密！

（來源：Once Human官方提供）

此外，本次活動將推出一張融合兩大 IP 元素以及美學風格的限定島嶼地圖，在這座島上，超越者、帕魯、異常物共處相同生態系，《Once Human》常見的怪物、異常物，像是公車怪（迷途者）、青龍等也會與帕魯展開邂逅，甚至發展出異想不到的奇妙互動，共同探索探索島嶼隱藏的未知秘密！

全新劇本「非正常收容」現已上線！融合收服角逐最強收容大師資格

《Once Human》全新劇本「非正常收容」現已上線，在這個劇本中，異常物成為了主角，他們會出現在世界的各個角落，具有各自的生態和習慣，並且能與超越者並肩作戰。

「非正常收容」劇本開放「共生系統」，超越者將可探索棲息地與生態環境，並透過製作專屬道具捕捉這些異常物。遊戲中還設有一台特殊的融合裝置，可將異常物合成為全新的造型，甚至還能將它們與遊戲世界中的其他事物融合，動物、家具......只要盡情發揮創意，通通都能融合！

（來源：Once Human官方提供）

超越者融合出的異常物，絕非只是擺設，而是能夠共同作戰的夥伴！地圖上設有各種道館，超越者可以組建屬於自己的冒險小隊，挑戰 NPC 館主鎮守的鬥技場，也可以與其他超越者展開即時競技對決！遊戲擁有獨立的全球排名系統，排名頂尖的超越者將受邀在後續參加《Once Human》的專屬賽事，在全球錦標賽中角逐世界最強大師的稱號！

（來源：Once Human官方提供）

為慶祝「非正常收容」劇本正式上線，遊戲推出鯨狗、電螈、喚生靈、狐主任四種全新異常物，超越者將能在地圖與它們相遇，展開刺激非凡的冒險！

（來源：Once Human官方提供）

此外，《Once Human》「無盡長夢」劇本新增「夢域入侵」玩法。與此同時更追加全新飛行載具，不只能夠為超越者提供更多作戰方式，甚至還能翱翔天空盡情挑戰高空操作，錄製精彩特技影片分享到社群上！

（來源：Once Human官方提供）

《Once Human》x《幻獸帕魯》聯動活動現正來襲！立即動身加入異變世界，將可愛帕魯收入隊伍，探索全新島嶼，體驗限定內容，踏上收容大師之路！

（來源：Once Human官方提供）

－

以上內容為廠商提供資料原文