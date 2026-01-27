《OPUS：心相吾山》3月26日正式發售，攜手《來自深淵》國際知名作曲家打造插入曲

由台灣獨立遊戲團隊SIGONO開發、集英社遊戲發行的《OPUS：心相吾山》，今日正式宣布將於 2026 年 3 月 26 日在 Steam 與 Nintendo Switch 平台發售。本次最受矚目的焦點，莫過於團隊邀請到曾為《來自深淵》、《藥師少女的獨語》譜曲的國際知名作曲家 Kevin Penkin 操刀核心插入曲，為這段探討告別的旅程定下深刻的情感基調。

（來源：SIGONO）

在遺忘的世界中，學習說再見

《OPUS：心相吾山》講述一段關於自我救贖的內心冒險。主角「陳侑人」是一位人生陷入停滯的中年大叔，他在誤入一座神秘山脈後，遇見了即將消失的女孩「小漣」。兩人結伴朝著山頂前進，但在這個「連名字也會被遺忘」的世界裡，他們必須面對萬物隨時「衰化」消失的規則。侑人手中的相機，或許將成為對抗遺忘、留住重要瞬間的關鍵。官方釋出的預告片中「拍過照的，就是朋友」一語，也暗示這趟孤單的旅程中，將有許多溫暖的邂逅。

廣告 廣告

（來源：SIGONO）

（來源：SIGONO）

獨特世界觀：眾神庇佑的旅途

遊戲也展示了獨特的世界觀，旅途中有各式神靈相伴。目前已公開的包括在林間指引方向的巨大「魚形神靈」，以及將為主角獻上祝福的「牛形神靈」。這些設計不僅豐富了視覺美學，也讓這趟略帶憂傷的旅程，增添了一份奇幻與溫暖的陪伴。

（來源：SIGONO）

為完美契合遊戲主題，SIGONO特別與作曲家Kevin Penkin合作，由其創作的插入曲〈I am farewell itself, I am life〉將貫穿旅程核心。《OPUS：心相吾山》預計於2026年3月26日上市，有興趣的玩家可將之加入願望清單，屆時一同踏上這場治癒的冒險。