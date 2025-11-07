《Overcooked 胡鬧廚房》要拍實境秀？傳Netflix攜手A24製作，網笑：會現場翻臉嗎？
《Overcooked 胡鬧廚房》（舊譯為煮過頭）由鬼鎮遊戲（Ghost Town Games）公司開發，Team17 發行銷售超過 50 萬套，獲得第13屆英國遊戲學院獎4項提名，最終獲得最佳英國遊戲和最佳家庭遊戲獎，而根據外媒報導將由 Netflix 攜手 A24 改編為實境節目！
A reality competition series based on the ‘OVERCOOKED’ video game is in the works at Netflix and A24.
(Source: Deadline) pic.twitter.com/EX0lfBQc8l
— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 5, 2025
根據 Deadline 報導，A24 工作室獲得授權將與 Netflix 合作開發一檔無劇本的真人實境秀節目，節目風格將類似於 Netflix 旗下其他廚房競賽系列，如《搞砸烘焙大賽》（Nailed It）和《地板是熔岩》（Floor Is Lava）等混亂高風險的廚房挑戰，這類場面總是深受觀眾喜愛，但此報導 A24 與 Netflix 都拒絕回應引為傳聞。
《胡鬧廚房》讓玩家最多 4 人一起遊玩，透過備料食材、烹調、裝盤出菜、清洗回收餐盤等動作，在普通餐館，地形困難的店面甚至是熱氣球、遊艇、兩台行駛的車上開店運作，系統結算金幣分數、小費分數，和倒扣的沒及時訂單分數給出評價，玩家間的互動也成為遊玩特點，也被譽為友情破壞廚房，《胡鬧廚房 2》也將在今年冬天登上 Switch 2。
