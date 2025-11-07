Yahoo奇摩遊戲編輯部

《Overcooked 胡鬧廚房》要拍實境秀？傳Netflix攜手A24製作，網笑：會現場翻臉嗎？

大摳
大摳
Yahoo奇摩遊戲編輯
更新時間
《Overcooked 胡鬧廚房》變實境節目現場翻臉？傳Netflix攜手A24共同製作（圖源：Ghost Town Games 合成）
《Overcooked 胡鬧廚房》變實境節目現場翻臉？傳Netflix攜手A24共同製作（圖源：Ghost Town Games 合成）

《Overcooked 胡鬧廚房》（舊譯為煮過頭）由鬼鎮遊戲（Ghost Town Games）公司開發，Team17 發行銷售超過 50 萬套，獲得第13屆英國遊戲學院獎4項提名，最終獲得最佳英國遊戲和最佳家庭遊戲獎，而根據外媒報導將由 Netflix 攜手 A24 改編為實境節目！

根據 Deadline 報導，A24 工作室獲得授權將與 Netflix 合作開發一檔無劇本的真人實境秀節目，節目風格將類似於 Netflix 旗下其他廚房競賽系列，如《搞砸烘焙大賽》（Nailed It）和《地板是熔岩》（Floor Is Lava）等混亂高風險的廚房挑戰，這類場面總是深受觀眾喜愛，但此報導 A24 與 Netflix 都拒絕回應引為傳聞。

《胡鬧廚房》讓玩家最多 4 人一起遊玩，透過備料食材、烹調、裝盤出菜、清洗回收餐盤等動作，在普通餐館，地形困難的店面甚至是熱氣球、遊艇、兩台行駛的車上開店運作，系統結算金幣分數、小費分數，和倒扣的沒及時訂單分數給出評價，玩家間的互動也成為遊玩特點，也被譽為友情破壞廚房，《胡鬧廚房 2》也將在今年冬天登上 Switch 2。

