《PEAK》遭抹黑使用全AI製作？官方一句「神回覆」反擊被讚爆

由 Aggro Crab 開發的多人線上遊戲《PEAK》，在今年 6 月推出後，銷量在短時間達成 6 天 100 萬、9 天 200 萬、1 個月 500 萬份的驚人成績，其獨特的攀岩玩法、可愛的角色、好友之間的互動元素等元素迅速爆紅。這款遊戲雖然是出自 Game Jam（極速遊戲開發活動）的小品，但隨著人氣飆升，網路上也出現了不同聲音，有網友直接點名《PEAK》是「世界上第一款 100% AI 製作的遊戲」。

莫名其妙被指責 AI 開發？（圖源：PEAK）

針對這項指控，Aggro Crab 官方帳號在社群 X（推特）上親自發文澄清，以自嘲的方式回應：「我們或許是垃圾，但我們是人類手工製作、在地取材的精緻垃圾」最後還罵了一句髒話回擊抹黑者。

這既直率又自我嘲諷的回應風格，很快就贏得了玩家的好感，吸引超過 420 萬觀看和 24 萬點讚。這讓 Aggro Crab 官方很意外：「為什麼這是我們有使以來最受歡迎的貼文」，許多網友笑稱：「我就是喜歡這垃圾」、「比起精緻的 AI 產品，我更愛粗糙的人工垃圾」也有些人認真回應：「你們做出了最有趣、最容易讓人上癮的遊戲之一。我一點也不認為這是垃圾」、「你們的遊戲絕對不是垃圾！」