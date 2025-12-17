《PEAK》遭抹黑使用全AI製作？官方一句「神回覆」反擊被讚爆
由 Aggro Crab 開發的多人線上遊戲《PEAK》，在今年 6 月推出後，銷量在短時間達成 6 天 100 萬、9 天 200 萬、1 個月 500 萬份的驚人成績，其獨特的攀岩玩法、可愛的角色、好友之間的互動元素等元素迅速爆紅。這款遊戲雖然是出自 Game Jam（極速遊戲開發活動）的小品，但隨著人氣飆升，網路上也出現了不同聲音，有網友直接點名《PEAK》是「世界上第一款 100% AI 製作的遊戲」。
針對這項指控，Aggro Crab 官方帳號在社群 X（推特）上親自發文澄清，以自嘲的方式回應：「我們或許是垃圾，但我們是人類手工製作、在地取材的精緻垃圾」最後還罵了一句髒話回擊抹黑者。
這既直率又自我嘲諷的回應風格，很快就贏得了玩家的好感，吸引超過 420 萬觀看和 24 萬點讚。這讓 Aggro Crab 官方很意外：「為什麼這是我們有使以來最受歡迎的貼文」，許多網友笑稱：「我就是喜歡這垃圾」、「比起精緻的 AI 產品，我更愛粗糙的人工垃圾」也有些人認真回應：「你們做出了最有趣、最容易讓人上癮的遊戲之一。我一點也不認為這是垃圾」、「你們的遊戲絕對不是垃圾！」
其他人也在看
《波斯王子之重生者》登上Switch平台，針對手持與混合遊玩模式進行最佳化
Ubisoft 與 Evil Empire 工作室今日宣布，廣獲好評的 2D 動作平台 Roguelite 遊戲《波斯王子之重生者》，現已於 Nintendo Switch 和 Switch 2 平台推出。本作繼先前於 Ubisoft+、PC、Xbox Series X|S 及PlayStation5 平台推出並大獲好評之後，現在又於 Nintendo 平台登場，為其多平台發行開啟了新篇章。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
等10個月只多5幀？《魔物獵人 荒野》高階PC玩家反饋：幀數不穩反而更嚴重
Capcom 釋出《魔物獵人 荒野》第四次免費大更新，除了追加新內容外，最受玩家討論的就是 PC 版進行的效能最佳化（優化）。官方為此還帶來了更新前後的比較影片，強調在不同場景中，畫面流暢度有所提升。然而，根據官方數據以及海外媒體的測試，這次更新帶來的幀數（FPS）提升幅度平均只落在 5 幀多左右，雖然在部分場景能看到效能改善，但對於期待能徹底解決卡頓問題的玩家來說，這樣的成果似乎有些不如預期。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《魔物獵人Now》舉辦歲末狩獵年冬日祭，完成活動可獲得聖誕風格限定武器
2025年即將結束，今年也將跨年舉辦「歲末狩獵年冬日祭」！ 今年的「歲末狩獵年冬日祭」有非常豐富的新活動限定裝備與外觀裝備！ 與全世界的獵人合作完成全球挑戰，就能獲得活動限定武器「包裝禮物弓」的生產素材與強化素材。 「包裝禮物弓」是據點迎擊戰中會附獎勵的「迎擊特選武器」！大家一起努力獲得吧！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
貓奴必玩！放置養成遊戲《喵喵宮廷》掛機學習紫禁城600年人文歷史，首發限時九折
還在雲吸貓？快來領養你的專屬“宮喵”！將故宮搬上桌面，讓宮喵伴你身邊。跟隨一隻流浪貓的步伐，展開一段宮廷奇遇。這是一款主打桌面陪伴的佛系放置養成遊戲。把故宮搬到你的桌面，讓呆萌的宮喵陪伴你的工作學習，帶你閱盡珍寶館內的歷史珍寶。學習宮中600年的人文歷史，將紫禁城中陰晴雨雪、四時變化的美景盡收眼底。上班摸魚，奉旨吸貓！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《虹彩六號》十週年推出限時活動「鬼牌亂鬥」，超過35種玩法重回當年版本經典對戰
Ubisoft 今日宣布，《虹彩六號》十週年限時活動「鬼牌亂鬥」（Wildcards Siege）現已在遊戲內推出，即日起至 1 月 5 日期間，玩家將在代表著一切起源的「芝加哥豪宅」地圖中挑戰各種獨特玩法，這裡充滿了彩蛋與對《圍攻行動》早期時光的致敬元素。在 12 月 18 日舉行的「虹彩之夜」官方直播節目中，也將壓軸帶來 10 名實況主遊玩的全明星表演賽。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
北捷運Go App週年慶！消費滿額集點抽iPhone 17
臺北捷運公司於113年12月18日推出的「台北捷運Go」App捷運點服務，迎來了上線一週年。為感謝會員的支持，捷運公司特別舉辦「捷運點上線週年慶」系列活動，活動時間自即日起至115年3月16日，加入「台北捷運生活讚」LINE官方帳號並綁定App會員，將能享有多重好康與驚喜回饋。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台灣年度網路報告出爐 整體上網率近9成！使用生成式AI比例高達43%
財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 今日（12/17）公布《台灣網路報告》調查結果。今年整體上網率接近九成，相較往年，成長速度明顯趨緩。針對近年風行的生成式AI，調查顯示，目前生成式AI使用率達43.19%，比例超過四成，另有8.54%民眾付費訂閱生成式AI服務。太報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
騰訊注資加速開發！超寫實FPS《Unrecord》預計2026年公開遊戲資訊
以超逼真的隨身攝影機（Bodycam）視角引發全球熱議的戰術射擊遊戲《Unrecord》，2023 年上傳第一部預告後不到 1 天就在 X 上突破 4,000 萬觀看。而最近開發商 DRAMA 執行長 Theo Hiribarne 在官方宣布，團隊已經成功獲得一筆重要的資金挹注，幫助開發團隊加速製作流程。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
中華電信攜手迪士尼Disney+搶OTT市場
中華電信擴大OTT市場，今（17）日宣布與迪士尼合作為行動、寬頻、影視用戶推出Disney+專屬優惠。中華電信指出，中華電信以「海地星空」綿密網路品質優勢，結合Disney+豐富內容，讓消費者飆網追劇的需求一次到位。中華電信指出，迪士尼在全球多元的業務範疇包括影業、串流服務、電視、ESPN、主題樂園自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
華為新世代護眼電紙平板 多項優勢滿足需求
[NOWnews今日新聞]全球通訊領導品牌HUAWEI持續深耕智慧終端市場，致力為使用者打造更舒適的影音體驗。全新HUAWEIMatePad11.52025搭載PaperMatte護眼雲晰柔光屏、升級...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 發起對話
數位憑證皮夾試營運 超商領包裹等部分場域率先上線
（中央社記者趙敏雅台北17日電）數發部今天公布數位憑證皮夾試營運，在超商領包裹、通行應用、求職應用、租車應用、訪客管理、行動申辦等6大情境，率先與業者合作，陸續試行。中央社 ・ 1 小時前 ・ 1
「西門PLAY樂購町」廣設IP打卡點 消費滿額抽iPhone、Switch
展現西門年輕客群主流特色，「2025西門PLAY樂購町」從今（17）日到明年1月16日，以「潮流電色」為主題結合台北5大潮玩IP品牌，用國際與本土潮流IP在西門捷運6號出口周邊，打造10座以上IP打卡點，結合93間商圈店家共同推出優惠，民眾於活動期間於合作店家消費滿888元，就能參加抽iPhone1自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
不要再等，想升級電腦即刻買！Kingston 高層示警：遲買只會更貴
如果你正打算為電腦升級 RAM 或 SSD，現在可能是「最後召集」的入手時機。全球記憶體大廠 Kingston 的高層近日發出嚴厲警告，直指儲存裝置的價格升浪遠未結束，並建議消費者「不要再等」，因為一個月後的價格肯定會比現在更貴。Yahoo Tech ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《英雄聯盟》CFO新打野Shad0w是義大利人！網盤點台灣必勝客特別披薩：「夏威夷已算仁慈」
通常而言，義大利人給大家的印象之一就是他們非常驕傲於自己的料理文化，因此對於披薩、義大利麵等來自義大利的料理他們也都有著自己的堅持。不過，台灣必勝客這幾年來開發過許多讓人感到特別的披薩，每次推出新口味後都讓網友們印象深刻，也讓許多關注《英雄聯盟》LCP 賽區轉會期動向的網友們在昨（16）天 CFO 戰隊宣布來自來自義大利的新打野 Shad0W 會不會真的受不了，掀起熱議。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
Pornhub傳2億筆高級付費會員資料外洩
[NOWnews今日新聞]全球知名成人網站Pornhub驚傳高級付費會員資料外洩，知名駭客集團「ShinyHunters」16日宣稱竊取PornhubPremium用戶的資料，並威脅以比特幣作為贖金，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 1
《英雄聯盟》Gumayusi曝離開T1原因，離隊後意外收到Keria超感動暖心長訊息
日前韓國電子競技協會（KeSPA）舉辦，吸引絕大多數《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區一軍選手參賽的 KeSPA Cup 圓滿落幕，最後由今年創建世界賽三連霸王朝的 T1 戰隊發揮冠軍本色笑到了最後，以 3：2 擊敗 HLE 拿下今年的 KeSPA Cup 冠軍。賽後 HLE 也釋出今年新加盟隊伍的 Gumayusi 訪問，他也透露自己離開 T1 的原因是因為「想成為最強」，而在離隊之後也收到了在 T1 時一起奮鬥五年的 Keria 長訊息感謝，表示真的很感動。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
聖誕節送禮不踩雷！夢幻精品禮物推薦：LV、Dolce&Gabbana、Delvaux…FENDI愛犬吊飾太犯規
精品聖誕節禮物推薦：Louis Vuitton Vivienne Winter Holiday系列聖誕送禮想要一眼就有節慶感，又不失精品收藏價值？這款 Louis Vuitton Noé-Where Vivienne水桶包絕對送禮送到心坎裡。包身以經典Monogram帆布為基底，搭配滑面牛皮飾邊，細節精緻又耐看。最吸睛的是Frozen Or...styletc ・ 1 天前 ・ 發起對話
世界第一人！《英雄聯盟》傳奇Faker將會面韓國總理，推廣電競與遊戲產業發展
已經是《英雄聯盟》甚至是全球電競傳奇的 T1 中路 Faker（李相赫）再度展現自己的「國寶級」價值，根據韓國媒體報導，韓國國務總理金民錫將邀請六冠王 Faker 到總理會館進行會談，除了要向世界宣傳韓國電競之外，也會探討遊戲產業與文化發展的方向，預計日後釋出影片。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
日女與ChatGPT「AI伴侶」結婚 婚禮上哽咽致詞 父親從質疑到祝福
日本32歲女性野口由里奈（Yurina Noguchi）揮別令她痛苦的人類未婚夫，於10月下旬披上白紗，與電玩角色形象的ChatGPT AI伴侶克勞斯（Lune Klaus Verdure）步上紅毯。在精心布置的婚禮會場中，野口宣讀誓言，並透過擴增實境（AR）眼鏡為克勞斯戴上戒指，對方則從手機螢幕中凝望著她。野口自述罹患邊緣性人格障礙，認為AI提供足夠的「情緒價值」，又完全不會吵架，讓她心態更加正向。野口父親起初完全無法理解，但當他開始與克勞斯互動、互相出題，也漸漸打開心房，認為女兒應該去做讓自己快樂的事。事實上這類涉及虛擬、二次元角色的婚禮，在日本並不具法律效力，但數據顯示，類似關係可能會越來越多。日本電通（Dentsu）今年一項千人調查顯示，被問及最能與誰傾訴心情，聊天機器人的順位排在好友、母親之前。2023年有22%國中女生表示，自己嚮往「虛構浪漫關係」（fictoromantic）；另一方面，日本結婚人數持續下探，相關調查中，「找不到合適對象」是最常被提及的原因。野口坦言，自己也意識到可能出現過度依賴的狀況，已將每天使用ChatGPT的時間，從超過10小時壓到不到2小時，同時在對話中加入提示，確保克勞斯不會事事順著她。比如她說想辭職或蹺班時，克勞斯就會試圖勸阻、引導她打消念頭。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 小時前 ・ 6
LinePay未來年交易量拼破兆元，電支開通目標全數轉換達700萬用戶
【財訊快報／記者陳浩寧報導】LinePay(7722)今日舉行第一屆LINE Pay Vision Day，董事長丁雄注表示，今年LINE Pay交易量將達8000億元，預期不久後全年交易量即可突破兆元大關，而在電子支付部分，目前已有170萬用戶完成註冊，預期今年底可以達200萬用戶數，目標將原先的一卡通700萬用戶全數移轉，看好在新服務開發下，用戶、商戶會持續成長平台。LinePay目前全台用戶數達1360萬人，且有超過2900萬張銀行卡綁定，全球支付據點達74萬處，其中台灣有66處據點。對於用戶數成長展望，丁雄注認為，台灣零售市場交易有60%使用現金、約40%使用信用卡，LinePay僅佔6-7%，還有很大成長空間，加上電支、跨境等業務拓展，及新服務陸續上線，看好未來成長空間。在與一卡通分手後，LinePay於今年12月3日啟動全新Line Pay Money的電子支付服務，截至目前已有170萬用戶完成註冊，連加電子支付總經理張修齊指出，LinePay耕耘台灣市場已經11年，所以轉換很順利，也因為用戶、商務基礎龐大，因此經營狀況跟其他電支業者不太一樣，希望能儘快把用戶及商務做移轉，財訊快報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話