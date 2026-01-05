《Pokémon GO》十周年重返台灣！Tour卡洛斯台南登場，亞洲唯一、限定三天

《Pokémon GO》邁入十周年！繼 2018 年後，這次重回台灣舉辦「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」，為全球唯二大型活動，更是亞洲僅此一場，時間落在農曆年節的 2 月 20 日至 2 月 22 日（初四至初六）。今（5）日台南市政府舉辦記者會，台南市長黃偉哲、觀光局長林國華、Niantic 亞太行銷總監許世婉都到場共襄盛舉，由於活動正值年節期間，市長更開玩笑表示：如果找不到住宿可以來住我家。

台南市長黃偉哲、觀光局長林國華、Niantic 亞太行銷總監許世婉於記者會合照（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

2026 是《Pokémon GO》十周年，這次選在全球兩個城市舉辦 Tour 大型活動，其中之一就選在 2018 曾舉辦過 Safari Zone 的台南都會公園，並且這次有「超級之夜」首度登場，讓玩家在傍晚 17:00～19:00 期間，可以在奇美博物館周邊抓寶。

台南市長黃偉哲歡迎玩家到台南參加活動（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

這次的「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」於 2 月 20 日至 22 日每日 09:00～17:00 於台南都會公園、奇美博物館周邊登場，更開賣城市加值包讓整個台南市都能體驗相關活動。這次的《Pokemon GO Tour：卡洛斯—台南》包含首次亮相的異色「蒂安希」，還有「戴著卡魯穆帽子/莎莉娜帽子的皮卡丘」登場，現場還有特殊調查、獎勵加碼、三大主題棲息地場景拍攝實景、皮卡丘大型氣偶、皮卡丘和伊布見面會、限量紀念品發送、周邊商品與美食市集，讓抓寶同時可以吃好拿滿再拍照回家收穫滿滿。

由於本次活動剛好在農曆春節期間，市政府除了鼓勵大家提早訂房與預定車票之外，也為前來朝聖的玩家們安排好停車場與接駁車可從高鐵台南站、家樂福新仁店往返主會場，若是開車的人則可停在奇美博物館與十鼓文創園區停車場。

在活動之外，台南市政府也安排周邊觀光配套措施，在配合的逾 70 家觀光景點、旅館民宿、伴手禮、餐飲等，只要出示《Pokemon GO》遊戲畫面即可享有優惠，不妨配合城市加值包在市區內邊走邊玩。

「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動資訊

時間：

日間主活動 ：2026 年 2 月 20 日（五）～2 月 22 日（日），每日 09:00～17:00

夜間「超級之夜」：同樣日期，每日 17:00～19:00

地點：

主會場 ：台南都會公園（台南市仁德區文華路二段 62 號）

超級之夜會場：奇美博物館（台南市仁德區文華路二段 66 號）

入場券門票：

日間主活動入場券 ：NT$818／單日

夜間超級之夜入場券 ：NT$529／單日（需持有日間主活動入場券才可購買）

城市漫步加值包 ：NT$500

團體戰加值包 ：NT$350

孵蛋加值包：NT$350

活動內容：異色「蒂安希」首度登場、並可遇到戴著卡魯穆帽子/莎莉娜帽子的皮卡丘、異色「鑰圈兒」、異色「摔角鷹人」、異色「獨劍鞘」；其中「獨劍鞘」會在一星團體戰登場，「鑰圈兒／摔角鷹人」在 10 公里蛋孵化，且孵出異色機率提高。

活動主題寶可夢分佈在 3 個棲息地（中央村莊／海岸研究所／山脈地帶），並可在有效時間於台南市區遇到來自不同棲息地的寶可夢（有例外名單）。

傳說團體戰包含哲爾尼亞斯、伊裴爾塔爾，「超級之夜」則有超級團體戰輪番登場：超級噴火龍X、超級電龍、超級暴飛龍、超級蜥蜴王、超級七夕青鳥、超級烈咬陸鯊等依序輪替。

更詳細資訊，可參考「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」官方網站。