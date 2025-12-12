《Pokemon TCG Pocket》新擴充包「紅蓮烈焰」12月17日登場，超級噴火龍Y等新卡搶先看

株式會社寶可夢公布了以下有關和Creatures Inc.以及DeNA Co., Ltd.​共同開發的《Pokémon Trading Card Game Pocket》​的資訊。1. 主題擴充包「紅蓮烈焰」將在12月17日登場。 2. 介紹部分在「紅蓮烈焰」中登場的卡牌。 3. 新收藏冊、收藏板登場。 4. 遊戲裡的活動陸續登場。

主題擴充包「紅蓮烈焰」（來源：The Pokémon Company官方提供）

主題擴充包「紅蓮烈焰」將在12月17日登場

《Pokémon Trading Card Game Pocket》在12月17日將有新主題擴充包「紅蓮烈焰」會被追加到卡牌包陣容。

「紅蓮烈焰」全新收錄了以超級噴火龍Y為首，包含超級妙蛙花和超級水箭龜在內的各種超級進化的樣子的寶可夢。在此主題擴充包中，許多以「研究所」為主題的插畫也會同步登場，敬請期待更為豐富的寶可夢卡牌收藏體驗。

此外，「紅蓮烈焰」的介紹影片也已經公開。歡迎前往觀賞。

介紹部分在「紅蓮烈焰」中登場的卡牌

超級妙蛙花ex [⬥⬥⬥⬥]

超級妙蛙花ex（來源：The Pokémon Company官方提供）

超級噴火龍Yex [⬥⬥⬥⬥]

超級噴火龍Yex（來源：The Pokémon Company官方提供）

超級水箭龜ex [⬥⬥⬥⬥]

超級水箭龜ex（來源：The Pokémon Company官方提供）

新的超級進化寶可夢ex卡牌這次也會登場！

小火龍[⬥]

小火龍（來源：The Pokémon Company官方提供）

百變怪[⬥⬥]

百變怪（來源：The Pokémon Company官方提供）

單卵細胞球[⬥]

單卵細胞球（來源：The Pokémon Company官方提供）

破破袋[★]

破破袋（來源：The Pokémon Company官方提供）

希特隆[⬥⬥]

希特隆（來源：The Pokémon Company官方提供）

早熟精華[⬥⬥]

早熟精華（來源：The Pokémon Company官方提供）

本次收錄了許多以「研究所」為主題的卡牌。

新收藏冊、收藏板登場

在2026年1月1日，繪有超級噴火龍Y的新收藏冊和收藏板將會登場。透過開封卡牌包與遊玩得卡挑戰獲得卡牌，享受專屬於您的收藏吧。

新收藏冊（來源：The Pokémon Company官方提供）

新收藏板（來源：The Pokémon Company官方提供）

遊戲裡的活動陸續登場

①佳節活動

活動期間將會推出「佳節優惠」，屆時將會有超值寶可金塊組合商品登場。

另外，還會舉辦達成活動任務就能獲得報酬的「佳節活動任務」。

舉辦期間：2025年12月下旬

佳節活動（來源：The Pokémon Company官方提供）

②咩利羊掉落活動

只要挑戰特別的「單人對戰」，就能獲得特典卡牌包B系列第2波。

舉辦期間：2026年1月上旬

咩利羊掉落活動（來源：The Pokémon Company官方提供）

③得卡挑戰活動

「光電傘蜥」和「捲捲耳」的特典卡將會在得卡挑戰登場。

另外在活動期間中，能獲得活動商店券和可用來兌換特典卡的

特典卡兌換券的任務也會同步開跑。

舉辦期間：2026年1月中旬

得卡挑戰活動（來源：The Pokémon Company官方提供）

④超級拉帝歐斯ex掉落活動

只要挑戰特別的「單人對戰」，就能獲得特典卡牌包B系列第3波。

舉辦期間：2026年1月下旬

超級拉帝歐斯ex掉落活動（來源：The Pokémon Company官方提供）

※活動時間有可能不經預告而變更。

