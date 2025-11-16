《PUBG絕地求生》之父談神秘三部曲遊戲新作！第二款是100vs100人的FPS

曾創造出全球風靡的「大逃殺」遊戲類型，又帶來至今仍霸榜 Steam 最高同時在線人數的《PUBG 絕地求生》，知名製作人 Brendan Greene，最近透露了他離開 Krafton 後，在其新工作室 PlayerUnknown Productions 的新計畫。目前他正計畫推出三款截然不同的遊戲，其中最引人注目的，是一款支援 100 對 100 人的大規模第一人稱射擊遊戲。

第一款遊戲即將在本月推出。（圖源：Prologue: Go Wayback!）

Brendan Greene 成立自己的工作室 PlayerUnknown Productions 後，就預告了將推出 3 款遊戲，帶來 3 種完全不同的體驗，第一款《Prologue: Go Wayback！》即將在 11 月 20 日推出，主要是為了測試地形而開發的生存類遊戲，玩家將在一個完全由程式生成 8x8 公里的森林中探索。目前《Prologue: Go Wayback！》使用的 Melba 引擎遊戲《Preface: Undiscovered World》，也能在 Steam 上免費搶先體驗。

而第二款遊戲，最近 Greene 也通過 Eurogamer 的訪談透露，主要是為了測試有限的多人遊戲，最多約能進行 100 對 100 名玩家。並形容這款遊戲像是 FPS 和 RTS 的混合體，最終目標是更大的地形規模測試，像是各種 FPS 的機制、NPC 之間的互動。但目前距離第二款遊戲，可能還要等 2 到 4 年或更久的時間，畢竟他們還有一個長達 10 年的計劃來開發第三款遊戲。

接著是第三款遊戲，會走向更大規模的多人遊戲，運用前 2 款遊戲中學到的所有內容，像是地形生成、讓玩家創造屬於自己的星球等，不管是想要製作一款 FPS，又或是任何東西都可以在這世界中創造出來。