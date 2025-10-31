《R.E.P.O.》萬聖節同步大更新十種可怕新怪物，Steam限定11/4前免費遊玩

多人合作遊戲《R.E.P.O.》持續為實況熱門，總銷量達 1400 萬套也是世界熱門，官方怪物更新（Monster Update）正式於萬聖節上架，新增多達十種怪物、動作升級、數十種戰利品更新與地圖房間更新等，怪物類別尤其詭異，在預告片展現風格讓團隊誇口稱：讓《R.E.P.O.》變成真正的恐怖遊戲，遊戲還開放至 4 日凌晨免費遊玩。

《R.E.P.O.》萬聖節同步大更新 詭異的生日男孩（圖源：semiwork）

《R.E.P.O.》怪物更新新增多達十種新怪物，在預告片出現的包括你碰到氣球就會攻擊你的生日男孩 Birthday Boy、長滿了能發射的臉的 Cleanup Crew、怪異的蟲型人臉生物 Tick、無人三輪車 Bella、哥布林怪 Headgrab、會把你升到空中摔落的漂浮怪 Oogly。

《R.E.P.O.》萬聖節同步大更新 Cleanup Crew（圖源：semiwork）

《R.E.P.O.》萬聖節同步大更新 怪蟲 Tick（圖源：semiwork）

會把你抓住進行生命賭局的 Gambit、心型植物怪 Heart Hugger，以及本次討論度最高的兩種怪物，外表是可愛小狗狗，靠近會提示你要摸牠的 Elsa，若在時間內沒有摸牠就會眼睛變紅展開攻擊，跟看起來最嚇人的高個子生物 Loom，穿著傳統長裙服飾，歪斜著的臉龐將緩緩靠竟並伸手抓死玩家。

摸狗不然牠會咬死你（圖源：semiwork）

這些怪物如何對抗也都還在遊玩家心得討論中，也已經有許多實況精華最新鮮驚嚇體驗，除理這些怪物外，還有新增翻滾抓取動作、死亡頭部電池讓你死後也能進行標示、翻滾攀爬的操作自由度也提高，四張地圖共 74 種戰利品跟三種新房間，等待玩家進行挑戰。

《R.E.P.O.》Steam 頁面，11 月 4 日凌晨 2 點前免費遊玩