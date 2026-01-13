《RO仙境傳說：世界之旅》懶人包：上市時間、下載、職業、無課能玩嗎？

由 Gravity Game Vision 發行的正統續作 MMORPG《RO仙境傳說：世界之旅》於 2026 年 1 月 15 日正式展開全平台公測。本作主打「無縫大世界」與「生活職業」玩法，並強調休閒玩法，這款適合無課玩家入坑玩玩嗎？編輯以下幫忙整理本作懶人包，包含上線時間、下載網址、職業、主打內容等，以及封測玩家的心得體驗。

遊戲在 2026 年 1 月 15 日展開公測（圖源：RO仙境傳說 世界之旅）

RO仙境傳說：世界之旅 重點資訊

公測開服上線時間：1 月 15 日 10:00

遊戲預載時間：PC 版 1 月 13 日 10:00、手機版 1 月 14 日 10:00

遊戲平台：iOS、Android、PC（資料存檔可互通）

遊戲下載網址：App Store、Google Play、官方 PC 版

官方 Discord：https://discord.gg/zZV3fdHDb7

PC 預載已開放

RO仙境傳說：世界之旅 遊戲特色

從官方不斷宣傳來看，這次《RO仙境傳說：世界之旅》最主打的特色就可具備晝夜循環與動態天氣變化的「無縫大世界」，職業方面則有傳統的：劍士、法師、服事、盜賊、弓箭手、商人，以及第七職業「神槍手」。

有七個職業可選擇（圖源：RO仙境傳說 世界之旅）

針對現代玩家的遊戲節奏，《RO仙境傳說：世界之旅》也加入包含「自動尋路戰鬥」、「免費離線掛機」功能，讓一些玩家即便忙碌時也能持續累積經驗與資源。

除了離線掛機還有保底抽、安全精煉等功能（圖源：RO仙境傳說 世界之旅）

此外，在戰鬥外遊戲中還開放七大生活技能：採集、釣魚、挖礦、煉藥、烹飪、冶煉、工藝，玩家不一定要追求頂尖戰力，也可以專注在這些生產職業並透過它們來獲利賺錢，讓體驗更多元一點。

《RO仙境傳說：世界之旅》在手機雙平台都可以玩，值得注意的是官方表示 PC 版除了能夠畫質全開之外，還支援 120 幀，體驗可能會比手機版更佳。

RO仙境傳說：世界之旅 職業怎麼選？無課/微課可以玩嗎？

由於遊戲之前開放過封測試玩，根據有體驗過的玩家心得，攻擊輸出職業像大部分都相當吃重課金程度，有人更直接表示沒課個 20 萬以上可能傷害會出不來，組隊也沒人要。

那無課還玩得下去？基本上社群是推薦可以從補師入坑，所以可以選擇服事（二轉牧師）玩，畢竟他們的核心價值是 Buff 跟補血，對於裝備依賴程度相對比較低一些，戰力比較低在副本隊伍仍然會有人要。如果想要玩輸出職業的話，那可以優先選獵人或神槍手，遠程在掛機打寶上會稍微比較有優勢，而且至少玩起來會比較舒服。

無課想玩輸出可以選個遠程比較舒服（圖源：RO仙境傳說 世界之旅）

無課想組團打副本可能選補師會比較好（圖源：RO仙境傳說 世界之旅）

另外如果是想要追求 PVP 或是排行榜的話，基本上課長還是碾壓無課玩家的，綜合封測心得來說，無課玩家就是來享受氣氛跟運氣的，或許運氣好打到一張王卡能夠翻身，但也不用太想去跟課長拼強度。另外也提醒，前期送的強化石不要亂用，建議集中投資在關鍵裝備上才是上策！

不過上面這些也只是封測方面的數據，畢竟這類 MMORPG 有時候都是一代 Patch 一代神，只想好好享受的話，挑自己真心喜歡玩的職業就出發吧。