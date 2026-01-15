《RO仙境傳說：世界之旅》虛寶禮包碼整理！兌換三步驟超簡單

《RO仙境傳說：世界之旅》於今（15）日正式上線，主打不用讀取的無縫開放世界與輕量化冒險，結合經典 RO 世界觀，保留熟悉的職業、魔物與地圖氛圍，同時以更直覺的操作與節奏，讓玩家能隨時隨地展開冒險。遊戲強調自由養成與探索樂趣，不論是角色成長、裝備收集或與夥伴一同挑戰內容，都走向偏休閒、長線體驗的設計取向。

遊戲今日正式上線，禮包碼看這篇！（圖源：RO仙境傳說 世界之旅）

目前官方同步開放多組禮包碼回饋玩家，可在遊戲內依序點選右下角「設置」＞「用戶中心」＞「禮包碼兌換」輸入使用，包含：

ROW666

ROW777

ROW888

ROWLAUNCH

ROWORLD

ROWTOP1

ROWMVP

（禮包碼可能有期限或使用次數上限，請盡快兌換）

