《RO仙境傳說：世界之旅》1月15日推出，新「情緣系統」公開超完善結婚伴侶系統

由Gravity Game Vision發行的首款MMORPG大世界手遊《RO仙境傳說：世界之旅》已進入公測最終衝刺，1月15日，這個世界將由你親手開啟！官方搶先披露備受期待的「情緣系統」完整玩法，不僅延續RO一貫的浪漫氛圍，更以充滿人情味的設計，重新詮釋冒險旅途中「陪伴」的意義。

1月15日,普隆德拉,不見不散

婚姻不限性別，裝扮不拘一格

在《RO仙境傳說：世界之旅》中，婚姻不再受性別限制。無論是與你並肩蹲王、打寶的兄弟，還是那位陪你通宵爬塔、看風景的紅顏，只要心意相通，在冒險中親密度累積至一萬點，即可攜手開啟專屬的「誓約任務」。從初次相遇的那句「組隊嗎」，到單膝跪地問出「嫁給我嗎」，你們的故事將由自己決定。

愛之初,本自由

老RO玩家的浪漫必須盛大！完成誓約後，新人可策劃一場專屬婚禮：從熟悉的南門出發，乘坐花車沿著充滿記憶的街道巡遊、拋灑喜糖，接受全城玩家的喇叭祝福。抵達教堂後，在玫瑰與燭光中交換誓言，並通過趣味滿滿的「默契問答」，答案必須完全一致，就像當年配合打王一樣默契。

在RO世界裡,最珍貴的永遠是共度的冒險與快樂。

禮成之後，專屬的獎勵將為你們的冒險續寫新篇，不僅能獲得限定精美時裝與可共乘的浪漫坐騎，更將覺醒專屬的伴侶技能，隨時傳送至彼此身邊，甚至在危機關頭為愛復活。無論是日常相伴，還是危急時刻，你們都擁有了一條超越距離的羈絆紐帶！

四大婚禮主題任你選擇!

坐上專屬副駕去冒險!

隨時奔赴他/她身邊

「男生穿婚紗？當然可以！」在《RO仙境傳說：世界之旅》，男生可以穿上華麗的婚紗，女生亦可換上帥氣的禮服，在這個世界，你可以成為任何你想成為的模樣。從此，練等、打寶、看風景，身邊永遠都有一個固定的位子。

（來源：Gravity Game Vision官方提供）

（來源：Gravity Game Vision官方提供）

在RO世界,你可以變成任何你喜歡的樣子~

即便分開，也有退路

我們深知，再親密的冒險搭檔也可能有一時衝動的時刻。因此，《RO仙境傳說：世界之旅》專門為「分離」設置了緩衝帶。提交離婚後將進入長達3天的冷靜期。在此期間，任何一方都可以隨時撤銷離婚申請，彷彿那句氣話從未說出口。若離婚生效，30天內仍可申請復婚，且雙方的親密度、道具資源均無任何損耗，不讓衝動成為冒險生涯的「資源懲罰」。在RO世界裡，你可以輕鬆地去開始、去經營，或好好告別一段關係，不留負擔，只留珍藏於心的快樂回憶。

新年，宜度蜜月，宜結婚

婚禮僅是開端，據企劃美眉爆料，《RO仙境傳說：世界之旅》已為冒險者們的「婚後生活」規劃了更多值得期待的玩法。未來版本中，將陸續推出雙人專屬任務、蜜月之旅等內容，讓浪漫延續於日常的冒險陪伴中！

在這個大世界,互相陪伴更久一點吧~

新年，宜線下見面、宜重逢狂歡！

《RO仙境傳說：世界之旅》將冒險版圖從線上延伸至線下，雙線引爆你的RO冒險之旅！西門町主題特區現已全面開放，等你邀上老友前來探索打卡、拍照分享，更能參與社群抽獎贏取限定好禮！

世界之旅第一站:在西門町遇見世界!

1月29日至2月1日，我們更將把「普隆德拉主城」搬進台北國際電玩展（TGS），讓各位冒險者不僅能與當年一起通宵的公會戰友網聚，體驗一系列前所未見的趣味活動，更能與你記憶中的Boss們並肩戰鬥、零距離互動，親手觸摸這個既熟悉又嶄新的大世界！

一定要在大世界裡見面哦!

世界之旅即將啟程，我們都在等待冒險者們榮耀歸來！點擊預約，這次，讓我們把故事寫得更精彩！

－

