《RO仙境傳說：米德加茲戰記》封測開跑豐富活動支援成長，搶先體驗無職業設定

由Gravity Game Vision 所發行的全新無職業MMORPG手遊《RO仙境傳說：米德加茲戰記》（代號：旅程）於本日正式開啟先鋒測試，玩家可以在Google Play商店進行下載參與測試，本次測試除了有豐富的開服活動之外，在測試期間進行儲值的冒險者也將能夠在正式開服的時候獲得額外獎勵！

（來源：Gravity Game官方提供）

冒險正式啟航

本次參與《RO仙境傳說：米德加茲戰記》先鋒測試將可以優先體驗到在RO世界中首次出現的無職業設定，玩家可以透過更換武器的方式體驗各種不同的職業，為了能夠更好的讓玩家體驗本次測試內容，遊戲內也提供了各種豐富的活動提供玩家進行參與，讓玩家能夠在最短的時間內將自己的角色進行養成並且體驗到大多數的遊戲內容。

廣告 廣告

（來源：Gravity Game官方提供）

（來源：Gravity Game官方提供）

（來源：Gravity Game官方提供）

同時，遊戲內也準備好了專屬於冒險者們的挑戰日曆！只要跟隨日曆中的活動指引，就不會在廣大無邊的米德加爾特大陸之中尋找不到方向！同時要提醒大家，完成全天的每日活動之後，別忘了去神蹟戰場參與緊張刺激的BOSS戰役！不僅可以挑戰自我，更可以努力成為排行榜上領先者，獲取意想不到的精美禮物唷！

（來源：Gravity Game官方提供）

（來源：Gravity Game官方提供）

野外PVP等你來挑戰！

緊張刺激的PVP玩法是RO系列玩家共同追求的一部分！在《RO仙境傳說：米德加茲戰記》的旅途當中，玩家可以自由切換線路進行參與，在PVP線中，雖然很有可能在冒險的旅途當中遭到其他玩家擊殺，不過同時MVP掉落物品質更高、獎勵更好，並且可以捕捉到更好的寵物，是《RO仙境傳說：米德加茲戰記》中想要快速成長不可或缺的一環！

（來源：Gravity Game官方提供）

超多福利伴你前行！

本次測試期間為：2025/11/07 10:00 ~ 2025/11/21 12:00測試時間結束後遊戲將關服刪檔。冒險者們可以把握機會在測試期間參與各式活動，同時測試期間玩家的儲值會在後續公測中進行返利，正式開服也將還會有更多精美好禮等待冒險者們一起來搜刮唷！

（來源：Gravity Game官方提供）

（來源：Gravity Game官方提供）

（來源：Gravity Game官方提供）

（來源：Gravity Game官方提供）

官方預計會在粉絲團釋出更多相關消息，敬請多多關注

－

以上內容為廠商提供資料原文