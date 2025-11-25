Yahoo奇摩遊戲編輯部

《RO仙境傳說 3》事前預約開跑，「攻城玩法」體驗賽活動精彩花絮搶先曝光

由 Gravity Game Vision 發行、JoyMaker 共同開發的 MMORPG《RO仙境傳說 3》，事前預約已正式開放，邀請所有冒險者搶先卡位，踏上RO的全新旅程！日前舉辦的「領地爭霸戰搶先體驗賽」圓滿落幕，現場50位熱情玩家一同參與刺激的攻城玩法「巔峰對決」。官方今（25）日也公開了活動精彩花絮。

（來源：Gravity Game Vision官方提供）
《RO仙境傳說3》全新攻城玩法「巔峰對決」是領地爭霸戰的最終決戰，兩大公會將展開大規模對抗。

「巔峰對決」共分為三個階段：玩家需先突破城牆防線，再進入內城混戰，最終圍繞王城內的「華麗金屬」展開決勝。戰場中可靈活運用攻城車、雲梯、砲台、機甲與指揮技能等多種戰場資源，體驗策略與團隊協作交織的真實攻防，帶來前所未有的史詩級臨場感。

【活動精彩花絮】「領地爭霸戰」火熱開打 經典 GVG 策略對抗再升級

本次活動邀請玩家組織公會參賽，由皇家騎士團、대한민국、LEGENDS及GARUDA四支公會共同參加，採跨區友誼賽形式進行。玩家首次在正式對戰中體驗領地爭霸戰全新玩法「巔峰對決」，享受緊張刺激的多輪對戰與團隊協作樂趣。

在領地爭霸戰搶先體驗賽中，皇家騎士團選擇全程以進攻方出戰，憑藉堅強默契與靈活戰術，成為體驗賽中唯一成功擊破「華麗金屬」的公會。

（來源：Gravity Game Vision官方提供）
【賽事回顧】皇家騎士團強勢突襲 成唯一成功擊破「華麗金屬」的公會

首戰對上대한민국公會，指揮 Miss 精準部署戰術，前線大部隊迅速突破外城防線，讓潛伏隊順利直搗王城！皇家騎士團依計劃擊破「華麗金屬」，瞬間點燃全場氣勢，展現出無懈可擊的團隊協作。開場僅 5 分鐘奪下首勝。

第二場對上GARUDA公會，雙方攻防激烈、戰況一度膠著。經過多次交鋒逐步取得優勢後，戰線逐漸推進內城並奪下「爭奪點」，此時，玩家 CHA LIN 率領刺客小隊繞道潛入水晶房。察覺敵方防守空隙後，果斷施放「緊急呼叫」技能，全員火力傾瀉，「華麗金屬」應聲而碎！這波完美突襲連下第二勝，瞬間點燃全場熱情，讓觀眾為之喝采。

第三場對戰LEGENDS公會時，雖未能攻破對方防線，指揮 Miss 仍臨危不亂，靈活調度多路部隊進行牽制，掌握攻勢節奏，但最終仍未能扭轉局勢，對手成功守住防線。值得一提的是，皇家騎士團在賽事中不畏困境，以強勢表現贏得全場喝采。他們的精彩表現，成為本次體驗賽最熱血的焦點之一。

以下為官方提供的活動花絮照，記錄現場熱血精彩的瞬間：

現場活動大合照（來源：Gravity Game Vision官方提供）
冒險者們聚精會神地討論賽前戰術部署（來源：Gravity Game Vision官方提供）
冒險者們認真聽指揮講解賽前策略與部署（來源：Gravity Game Vision官方提供）
賽前冒險者們認真熟悉職業技能與討論玩法（來源：Gravity Game Vision官方提供）
與戰友們並肩作戰，臨場感與腎上腺素飆升的緊張感油然而生（來源：Gravity Game Vision官方提供）
冒險者們齊心協力攻下城門的瞬間（來源：Gravity Game Vision官方提供）
在水晶房內發起最後總攻，場面熱血沸騰（來源：Gravity Game Vision官方提供）
奪下勝利時，玩家發出興奮的歡呼（來源：Gravity Game Vision官方提供）
搶先體驗賽結束後，玩家與開發團隊進行熱烈交流，分享玩法體驗與操作感受，開發團隊也積極回應建議。

體驗賽後與開發團隊會談（來源：Gravity Game Vision官方提供）
官網事前預約已正式開放 搶先鎖定全新冒險

《RO仙境傳說 3》官網事前預約已正式開放！有興趣的玩家可立即前往進行預約，並鎖定後續的遊戲測試計劃與最新消息。

想了解更多遊戲最新消息與動態，敬請追蹤官方網站及後續報導！

以上內容為廠商提供資料原文

