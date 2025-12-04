《RO仙境傳說Online：樂園》聯名「bb.q CHICKEN」，限定套餐與滿額消費送虛寶與紀念透卡

格雷維蒂互動旗下PC遊戲《RO 仙境傳說Online:樂園》今(4)日宣布聯名《bb.q CHICKEN》，推出聯名餐點【RO樂園餐】，活動期間為12/04(四)至12/31(三)，只要在活動期間到《bb.q》門市內完成指定消費，就可獲得『RO x bb.q聯名限定虛寶卡』，以及『RO紀念透卡』等好禮。

《RO 仙境傳說Online樂園》聯名《bb.q CHICKEN》，推出期間限定活動。（來源：GRAVITY COMMUNICATIONS官方提供）

RO聯名活動限定的服飾，取得機會僅此一次。

《RO 仙境傳說Online:樂園》與《bb.q CHICKEN》跨界合作，推出聯名期間限定餐點『RO樂園餐』。即日起至12/31期間，凡購買「RO樂園餐」即可獲得『RO x bb.q聯名限定虛寶卡』一張，以及『去骨炸雞雙拼加1元多1件』平日兌換券1張。虛寶卡內容除了會贈送免費遊玩時數外，還能獲得虛寶【(服飾)炭火爐(歸屬)】，此服飾虛寶為只限本檔活動取得，遊戲中不會再有其他取得管道，敬請所有玩家多多把握機會。另外本次活動中，同一個遊戲帳號並不限活動虛寶序號兌換次數。

活動1 購買聯名餐點贈送虛寶卡一張以及餐點折價券。（來源：GRAVITY COMMUNICATIONS官方提供）

週週吃bb.q拿虛寶，最熱門的RO樂園服飾加碼抽。

聯名活動期間，官方每週都會在『已使用過的活動虛寶序號』中額外抽出玩家獲得獎勵，獎品內容包含熱門的虛寶【(服飾)仙境魔法書(歸屬)】與【(服飾)巴基利神話之翼(歸屬)】。玩家只要兌換虛寶序號的日期有符合該週抽獎的範圍內就有抽獎資格。抽獎期間內兌換越多組虛寶，中獎機率越高，詳情請參考聯名活動網站上的活動資訊。

活動2 兌換『RO x bb.q聯名限定虛寶卡』，可再參加RO官方舉辦的加碼抽獎。（來源：GRAVITY COMMUNICATIONS官方提供）

到店消費滿額贈送RO紀念透卡，全台限量5000張，送完為止。

RO仙境傳說的週邊一直以來受到廣大玩家喜愛，官方於本次聯名活動中特別推出『RO職業手稿透卡』，活動期間到bb.q門市單筆消費滿669即可隨機獲得一張，全台限量5000張，送完為止，喜愛蒐藏RO週邊的玩家請把握機會。(※此活動外送平台點餐不適用。)

活動3 單次消費滿669元，可獲得聯名限量贈品『RO紀念透卡』。（來源：GRAVITY COMMUNICATIONS官方提供）

期間限定！RO樂園x GASH儲值活動開跑中

上述聯名期間，還有GASH限定儲值回饋同步登場，豐富遊戲虛寶及GASH點數獎勵儲值再抽獎，陪玩家們豐富過聖誕！詳情請至GASH官網活動文章查看。

RO樂園GASH限定儲值活動同步開跑中（來源：GRAVITY COMMUNICATIONS官方提供）

