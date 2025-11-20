《RO 仙境傳說Online：樂園》合作《柴語錄》，活動送聯名限定卡片及寵物蛋

格雷維蒂互動旗下PC遊戲《RO 仙境傳說Online:樂園》今(20)日宣布聯名《柴語錄》，推出一系列期間限定聯名活動，同時將《柴語錄》中的「廢柴」、「阿吉」、「太子」、「滷哥」等角色置入於遊戲中，玩家除了能體驗到新奇有趣的特殊任務外，同時也能在遊戲中取得聯名限定卡片及寵物蛋。

玩家與《柴語錄》小夥伴們同遊並完成任務，就能獲得滿滿的聯名獎勵道具（來源：GRAVITY官方提供）

「廢柴」與夥伴們的RO異世界之旅，啟程 !

事隔一年，《柴語錄》的小夥伴們再次來到RO世界，這次要與玩家們同遊《RO仙境傳說Online:樂園》，沿途欣賞米德加爾特大陸的美景，並且到上次還沒探索過的城市走走逛逛。在活動期間，玩家可以透過活動頁的打卡活動，以及在遊戲中尋找《柴語錄》NPC接取並完成任務，就能獲得畫有「廢柴」、「阿吉」、「太子」、「滷哥」與各大RO城市合影的聯名卡片以及寵物蛋，敬請各位冒險者把握機會參加活動。

《RO 仙境傳說Online樂園》聯名《柴語錄》，推出期間限定活動（來源：GRAVITY官方提供）

