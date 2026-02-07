《Roblox》分享自己的AI生成遊戲工具，但宣傳片卻被抓包直接用《33號遠征隊》素材引侵權質疑

日前 Google 的新實驗性 AI 專案「Project Genie」亮相之後，由於能讓所有人透過簡單的提示詞、圖片生成可互動遊戲世界，而引發了許多投資人對於遊戲產業前景的擔憂，讓許多遊戲廠商的股價應聲下跌。而現在，國外超火紅遊戲平台 Roblox 也分享了自己做出的類似模型，只是變成了能讓遊戲創建者們用模型輕鬆生成可互動的遊戲短片。只不過，與 Google 的「Project Genie」推出後，吸引許多ㄧ般民眾用《GTA6》、《超級瑪利歐》等大作的截圖測試 AI 模型效果不同的是，Roblox 本身做為一間遊戲業內的開發商，卻堂而皇之的直接用《光與影：33號遠征隊》的素材來展示自己的 AI 工具，也讓許多人質疑是否侵權了。

(Credit:Sandfall)

綜合外媒報導，國外超火紅的遊戲創作平台 Roblox 在日前 Google 發表新 AI 專案「Project Genie」，能讓大家輕鬆透過提示詞與圖片就用 AI 打造出一個可互動遊玩世界之後，日前也宣布了自己目前正在進行的 AI 工具「即時夢境（real-time dreaming）」。根據 Roblox 的介紹，「即時夢境（real-time dreaming）」的功能幾乎與「Project Genie」一樣，使用者透過文字描述、圖像提示就能自動生成可玩遊戲世界，讓開發者能輕鬆用 AI 打造遊戲。

只不過，在 Roblox 分享的測試影片中，卻很明顯的借鑑了去年推出後爆紅，獲得許多年度最佳遊戲肯定的《光與影：33號遠征隊》，也讓許多網友開始質疑這到底是不是侵權行為，直批「我們要假裝這不是《光與影：33號遠征隊》？」、「誰會想要玩 AI 生成的遊戲？」、「生成式 AI 就是拿來侵權的」，而目前《光與影：33號遠征隊》開發團隊 Sandfall Interactive 並未對這件事發表聲明，只是如果要追究的話，Roblox 或許難逃究責。