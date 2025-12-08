《SD鋼彈 G世代 永恆》推出事件大規模攻略戰，讓新要素「同伴」加入陣營並強化

Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》現已更新，推出了全新改版的地圖事件「大規模攻略戰Vol.1」、以及新增了UR「天帝鋼彈（EX）」／UR「拉烏‧魯‧克魯澤」、UR「肯普法（EX）」／UR「米海爾‧卡明斯基」等陣容的精選機體補給。

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

新事件「大規模攻略戰Vol.1」火熱登場！

「大規模攻略戰Vol.1」已於12月8日登場。「大規模攻略戰」為「地圖事件」改版升級而成的新事件，添加了新要素「同伴」角色及單位，他們將會參與事件戰鬥，並可加以強化。攻略事件，讓「同伴」加入陣營吧！

▼大規模攻略戰簡介▼

玩家將在本事件中，與「同伴」一起突破各式各樣的區域，挑戰擊敗藏身在最深處的強敵。

廣告 廣告

本事件中將使用專用的行動點數「PP」。

在「大規模攻略戰」中，「同伴」角色及單位將會陪伴玩家一同參與本事件的戰鬥。

推進攻略進度後，可強化「同伴」的稀有度、LV、突破界限階段等要素。

在事件結束時，「同伴」可維持事件中的強化狀態加入玩家陣營。

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

▼事件預計登場期間▼

現正登場 ～ 12/24 10:59 (GMT+8)為止

▼注意事項▼

完成主要關卡「機動戰士鋼彈」關卡14即可解放本事件。

登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※事件詳情請見遊戲內公告。

UR「天帝鋼彈（EX）」／UR「拉烏‧魯‧克魯澤」、UR「肯普法（EX）」／UR「米海爾‧卡明斯基」等陣容於精選機體補給中登場！

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

遊戲內現已推出精選機體補給，新增陣容包括UR「天帝鋼彈（EX）」／UR「拉烏‧魯‧克魯澤」、UR「肯普法（EX）」／UR「米海爾‧卡明斯基」、UR支援人員「穆達‧阿茲萊爾＆主天使號」！

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

▼機體補給詳情▼

※預計登場期間：現正登場 ～ 2026/1/5 10:59 (GMT+8)為止

※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※詳細請至遊戲內查看。

※以下加入遊戲概要等泛用資訊。

－

以上內容為廠商提供資料原文