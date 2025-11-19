《SD鋼彈 G世代 永恆》榮獲Google年度最佳遊戲！官方再送3000鑽

由萬代南夢宮娛樂發行的 App Store / Google Play 平台手機應用程式『SD鋼彈 G世代 永恆』, 在「Google Play Best of 2025」年度排行榜中, 於全球共10個地區分別獲得年度最佳遊戲及年度最佳劇情遊戲等獎項, 特此告知。

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

「Google Play Best of 2025」是由 Google Play 每年舉辦的獎項, 旨在表彰當年備受矚目或表現突出的應用程式和遊戲。年度排行榜囊括眾多類別, 此次『SD鋼彈 G世代 永恆』於下列類別及地區榮獲相關獎項。

【年度最佳遊戲】

獲獎地區：台灣, 香港, 澳門

【年度最佳劇情遊戲】

獲獎地區：日本, 韓國, 印尼, 菲律賓, 馬來西亞, 新加坡, 泰國

廣告 廣告

今後, 開發營運團隊也將繼續致力於為玩家提供更多樂趣而努力。

也請各位玩家繼續支持『SD鋼彈 G世代 永恆』。

－

以上內容為廠商提供資料原文