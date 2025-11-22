《SD鋼彈G世代永恆》營收大賺又拿年度遊戲！成萬代新金雞母連官方都驚訝
萬代手遊《SD鋼彈G世代永恆》自推出以來表現亮眼，根據營收數據報告，遊戲發售 5 個月全球累計收入達到 295 億日圓，相當於超過 2 億美元，成為該系列銷售成績最佳的作品。這款遊戲不僅在既有的鋼彈粉絲群中獲得好評，更透過手機平台吸引了大量年輕新世代玩家加入，這個成績連官方團隊都感到驚訝。
《SD鋼彈G世代永恆》之前團隊接受《電擊 Online》訪談時透露，遊戲推出後獲得相當好的評價，而到目前為止下載次數更已突破七百萬，銷售成績創下系列新高。團隊也積極聽取玩家意見改善內容。
遊戲開發由 APPLIBOT 負責，動畫製作則交由 Tom Create 操刀，萬代擔任整合協調的角色。官方表示，鋼彈系列原本主要面向較為接近作品的壯年世代玩家與觀眾，但透過手遊平台的推廣，成功吸引了更多年輕新世代加入，擴大了玩家基礎。
根據團隊之前進行的問卷調查，《機動戰士鋼彈SEED》是最受玩家喜愛的系列作品。遊戲中《機動戰士鋼彈 SEED Recollection》的推出也獲得相當好的評價。不過官方也坦言，這次能為參戰作品製作動畫其實算是意外,未來不一定每個參戰作品都能獲得這樣的待遇。團隊表示，為沒有實際動畫化的作品製作動畫，確實是一大挑戰。
官方持續透過定期更新內容來維持玩家熱度，並且傾聽社群意見來調整遊戲方向，更在不久前榮獲 Google Play Best of 2025 的「年度最佳遊戲」與「最佳劇情遊戲」。這款遊戲的成功，也證明了經典 IP 結合手機平台的策略奏效，不僅能守住老粉絲，更能開拓新客群，為萬代帶來可觀的收益。
