《Sonic Rumble》全球正式上市！PC、手機跨平台對戰，限定外觀與貼圖快上線領

SEGA公布「索尼克」系列的iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）平台完全新作《Sonic Rumble》，已於2025年11月5日（三）正式上線。為了慶祝正式上線，同步公開上線宣傳影片，歡迎前往觀賞，一起感受遊戲的魅力！

（來源：SEGA官方提供）

《Sonic Rumble》上線宣傳影片

自正式上線起，玩家將可獲得事前登錄活動中：「金環×5000」、巧歐「開心」貼圖、夥伴「水晶巧歐」、「石榴石納克魯斯」外觀、電影『音速小子3』的「電影索尼克」限定外觀，以及早期預約玩家突破1000萬人紀念的「巧歐（夥伴）」等豐富獎勵內容。另外，自正式上線後舉辦的活動中，也可獲得期間限定的外觀、貼圖等遊戲內道具。

※「早期預約玩家」包含已完成事前登錄、預購、加入願望清單或於事前上線地區下載並參與遊戲的玩家。

《Sonic Rumble》是在蛋頭博士創造出來的玩具世界，與「索尼克」系列人氣角色們化身的玩具，一起在驚險刺激的障礙賽道和競技場中展開激烈的對戰。此外，還能解放索尼克、塔爾斯、納克魯斯、夏特、蛋頭博士等「索尼克」系列角色，盡享收集的樂趣。

《Sonic Rumble》將陸續舉辦索尼克世界以外的跨界合作活動，屆時除SEGA旗下作品角色外，也會有特別來賓角色登場，敬請期待後續消息。

豐富多樣的對戰模式與自由自在的遊玩風格

本作支援智慧型手機與PC的跨平台遊玩，可以與世界各地的玩家進行即時對戰。主要的遊戲模式是通過三個關卡並在過程中競爭誰能收集最多金環的「金環生存賽」；每個關卡都有不同的規則，以最快速度抵達終點為目標的「奔馳賽」；避開各種裝置努力存活下來的「生存賽」；隊伍合作爭取勝利的「隊伍賽」；比誰收集最多金環的「金環賽」等各種有趣的規則。此外，超過75個以「碧山」及「化工廠」等《索尼克》系列中熟悉的場景與裝置設計的關卡也會登場。

每位角色都能使用「技能」，並擁有多個技能欄位，玩家可依照自己的遊玩風格自由搭配技能組合，透過不同的搭配方式能變化出無窮的戰術，探索屬於自己的最強風格，享受獨一無二的樂趣！另外，全新模式「共鬥戰鬥」也將登場，透過玩家們攜手合作，策略性地互相配合，一同突破各種障礙與挑戰，享受有趣的協力玩法。

『Sonic Rumble』概要

是以通過三個關卡，成為最後生存者為目標的多人競技遊戲。以玩具世界為舞台，無論是誰都能簡單暢玩的輕鬆派對遊戲，感受索尼克系列獨有的速度感，盡情享受眾多熟悉機關裝置所帶來的豐富遊玩體驗。上線平台預定為iOS/Android/PC（Steam/Google Play Games），基本遊玩免費（部分付費）。預定支援智慧手機與PC的跨平台連線遊玩。

（來源：SEGA官方提供）

（來源：SEGA官方提供）

（來源：SEGA官方提供）

（來源：SEGA官方提供）

（來源：SEGA官方提供）

－

