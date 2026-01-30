《VAMPIR：血之繼承者》吸血鬼新作登TGS舞台！「三大突破」定義新MMORPG？

《VAMPIR：血之繼承者》在今日於TGS的舞台公佈遊戲正式上線時間，現場由舞團表演吸血鬼主題舞蹈開場和收尾，透過肢體張力展現出其暗黑的風格，充滿俱有儀式感的表演讓眼前一亮。韓國開發團隊也有到現場說明經營方針與遊戲特色，之後也有賽況主隊競賽，天菜、小許隊力壓丁特，搶下最後一擊。

(圖源：tgs現場拍攝)

三大突破定義新風格

現場也公佈了《VAMPIR：血之繼承者》的三大特色，遊戲以吸血鬼為主打，大膽使用了「血腥、恐佈、性張力」三個強烈的關鍵字，角色與戰鬥視覺效果也比照設計，展現出更加暗黑風格的吸血鬼世界。而且第二個創舉是採用成長與競爭結構的突破，在給予獲勝的家族勝利獎勵同時，敗者也提供持續成長的機會，隨著貢獻度增加，獎勵也會跟著增加，不會因為輸了否認努力。玩家能在地圖上打到鑽石，能在商城購買鑽石禮包，即使不課玩家也能享受到接近課金玩家相似的體驗。追求穩定成長的玩家也可以在個別伺服器免於他人干擾，熱愛PVP的玩家則可以在跨伺服器體驗競爭的樂趣。

(圖源：tgs現場拍攝)

（圖源：官方youtube頻道截圖）

第三個則是改善抽卡機制，採用階段系獎勵抽卡，將採用補償機制，抽到越低階級的道具，套用的補償越高，能以此轉換為保底的獎勵，對於手氣不是很好的玩家來說，算是另類的補救福音。為了防止工作室干擾玩家體驗，遊戲加入AI判定，及時的先發制人預防工作室，杜絕非法行為。並宣佈事前予約持續開跑中，預約玩家可以領取不低於3290禮包獎勵，遊戲於3月11日正很上線。

（圖源：tgs現場拍攝）

（圖源：官方youtube頻道截圖）

舞團、COS、實況主炒熱現場

在TGS舞台，除了有舞團演出外，官方還請到歐美風格的COS來完美詮釋遊戲中的吸血角色，而且也邀請人氣實況主4VS4分對PVP浴血之戰，挑戰首領爭奪戰：最後一擊，最後由小許隊中的天菜小姐拿下最後一擊，打敗丁特的隊伍。官方還大手筆送出週邊，接近人人有獎，送出遊戲帽T、滑鼠墊和大容量保溫杯，炒熱現場讓現場氣氛有如慶典般熱鬧，在官方與觀眾都開心下結束這次官方發佈會。

（圖源：tgs現場拍攝）

（圖源：tgs現場拍攝）

（圖源：tgs現場拍攝）

遊戲於3月11日上市，事前預約持續進行中。