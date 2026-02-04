《VAMPIR：血之繼承者》懶人包：公測上市時間、PC下載、事前預約與玩法一次看

《VAMPIR：血之繼承者》是以「巴洛克風吸血鬼」為題材的沉浸式動作角色扮演遊戲。玩家將扮演一位被詛咒的吸血鬼，在充滿陰謀的黑暗世界中，透過暗夜行動、環境互動與關鍵對話選擇求生。以下編輯整理《VAMPIR：血之繼承者》重點資訊，包含遊戲平台、上市時間、事前預約與玩法特色，一篇懶人包快速掌握重點！



《VAMPIR：血之繼承者》重點資訊

事前預約獎勵

《VAMPIR：血之繼承者》現已開放事前預約。而預約獎勵因平台不同有所差異，於雙平台商店與 Netmarble Launcher 完成預約的玩家將於遊戲上市時獲得價值約新台幣 3290 元的「吸血鬼高速成長禮包」。

事前預約：官方事前預約頁面

在商店事前預約時發送特別獎勵

不滅者肖像碎片 A

稀有型態召喚券(職業) x 1

吸血鬼高速成長禮包

職業肖像修復劑箱 x 500

副本魔力珠箱 × 500

神器強化石 x 500

精煉經驗血清 x 15

精煉血清組合箱 x 15

[加碼]黃金鑄塊 x 20

用 E-MAIL 進行事前預約領取特別獎勵

不滅者肖像碎片 B

稀有武器箱 x 1

稀有防具套組箱 x 1

強化書箱x 100

訂閱 YouTube / Facebook 領取特別獎勵

不滅者肖像碎片 C

英雄坐騎「深淵捕食者」召喚券 x 1

金幣× 100,000,000

精煉血清組合箱x10

《VAMPIR：血之繼承者》遊戲特色與玩法

《Vampir：血之繼承者》在視覺表現上採用了大膽的「感官美學」，以凸顯吸血鬼題材的風格。遊戲透過角色形象、姿態與眼神等細節營造獨特魅力，旨在呈現性感又不失距離感的氛圍。

遊戲內設有「刷鑽」系統，玩家可透過野外探索與副本挑戰獲取鑽石，用以兌換商城道具或投入角色成長。讓輕度或無課玩家也能體驗到順暢的成長節奏。



在伺服器規劃方面，遊戲上市後將開設 4 組全球伺服器與 4 組在地專屬伺服器。全球伺服器將整合台港澳與韓國玩家，在地伺服器則僅限台港澳玩家。所有伺服器的交易所將採整合制營運。遊戲預計每兩週進行一次「伺服器重組」。初期採隨機分配，後期則會依玩家戰績，按鑽石、白金、黃金等階級進行分配。需注意的是，全球與在地伺服器的重組機制將分別獨立進行。

