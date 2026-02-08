《VAMPIR：血之繼承者》搶先試玩心得 充滿黑暗的血族世界

《VAMPIR：血之繼承者》將於3月11日正式上市，遊戲是一款以吸血鬼為主題的MMORPG遊戲，少見的只以血族視角展開故事，主打血腥、恐佈、性張力等特色，打造出獨特的暗黑風格遊戲世界。本篇以搶先體驗的視角為玩家分享遊戲的特色，實際內容將以遊戲正式上市為主。

主打吸血鬼的血族世界

遊戲目前在搶先體驗中開放了有範圍持續傷害和附加中毒能力的「毒蛇」、槍械射擊火力的遠程爆發的「狂屠」，高牽制能加的狂戰士「血痕」和擁有高機性的近戰爆發「死神」四個職業。在一開始不用擔心職業的選擇，玩家可以透過類似變身卡的血之形態改變職業，也能從中獲得被動技和屬性等加成效果。在遊戲設計上，全都以攻擊的職業為主，反應了以吸血鬼為主打的設計。每個職業都有吸血技能可以快速恢復血量，使用吸血技能時還會累積腎上腺素計量表，可以額外提供暴擊、暴傷及攻速等加成，利用吸血技能的頻繁使用以便更快速堆疊BUFF強化輸出能力。

遊戲因為主打血族視角的關係，不只有主線故事，還支線故事和血脈故事，除了可以透過這些了解遊戲中重要的NPC外，還有肖像和人物關係強化NPC印象，可以更進一步熟悉他們的故事。血脈會以當個NPC的視角演出對方的故事，使用他們的技能作戰，透過戰鬥和劇情推進，慢慢理解他們當時的抉擇。遊戲偏重血族故事和世界觀的營造，充滿了濃厚的中世紀、哥特和復古元素黑暗風格，帶給玩家不同的遊戲體驗。

多元化的培育養成系統

手遊MMORPG常見就是屬性方面的堆疊，遊戲也採用相同的設計，不管是常見的變身、坐騎、製作、強化、收藏等設計，不少遊戲都加入一些獨特名稱的養成內容。《VAMPIR：血之繼承者》也追加了紀律、神器、質點、魔力研究、進化血系等都是屬性累積系統，不過能選擇所需的屬性投資，還是能提供一定的養成自由度，玩家還是能養成出屬於自己風格的角色。

更多的活動及上線目標

玩家可以挑戰PVE副本和大型PVP的爭奪戰，也能在大地圖上設定農怪、敵對和無差別PVP等自動戰鬥設計，玩家可以選擇的方式進行。還有常見的交易和公會系統等，不會只能專注在練功和打寶上，還有獨特的打寶鑽石設計，可以在地圖上打怪獲得，雖無法用在交易所上，但能用來購買商城對應的道具，每週有取得上限的設計，是每週上線必農的項目。除了線上體驗外，遊戲還追加了合適手遊玩家的休閒系統，能透過支援模式快速完成每日委託、特殊地區掛機和指定的大地圖地區長時間掛機等，可以輕鬆掛機執行練功，配合每日8小時的免費離線掛機更能無壓力的提高等級。

以上是《VAMPIR：血之繼承者》試玩的體驗，血族相關的世界觀鋪墊的不錯，地圖上也能打鑽和收集黑市商人所需的物品取得暗黑商團鑄幣這兩點，則多提供了一些無課玩家的道具獲得管道。更多的遊戲內容，就等玩家3月11日線上體驗了。