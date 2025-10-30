《VR快打5 R.E.V.O. World Stage》正式發布，30週年紀念版套組內容一次看

SEGA股份有限公司宣布，PlayStation5／Xbox Series X|S／PC（Steam）專用遊戲軟體《Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage》已在今日（10月30日，週四）正式發布。

《Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage》簡介

《Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage》是3D格鬥遊戲《Virtua Fighter》系列的最新力作。支援跨平台連線對戰，讓玩家突破平台藩籬。同時也支援各平台玩家引頸期盼的回滾式網路代碼。快來和全世界的玩家享受更順暢、更有深度的刺激對戰吧！

【新模式「World Stage」讓你專心獨享對戰樂趣】

單人專用的新模式「World Stage」登場！在世界各地舉辦的大賽一路過關斬將吧！現實中的知名玩家還會以CPU之姿登場。

【善用練習模式與重播功能精進技術！】

遊戲內建「重播功能」，不僅可觀看自己的對戰重播，還能欣賞其他玩家的重播。還內建可自由設定的「練習模式」。

發售可遊玩「杜拉爾」的新增DLC

最後敵人「杜拉爾」將透過DLC以可操作角色之姿登場。親手操作一切成謎的異樣角色吧！

※「杜拉爾」無法用於「Virtua Fighter Open Championship」等SEGA官方大賽。

價格：台灣 TWD 220.00 / 香港 HKD 62.00

《Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30週年紀念版》

現亦同步發售紀念《Virtua Fighter》誕生30週年的限定版《Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30週年紀念版》。

當中收錄了30週年紀念泳裝、粉絲必看的設定資料集及原聲帶等多種此版本才能入手的道具。

《30週年紀念版 套組內容》

《Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage》遊戲正篇

VF30週年紀念泳裝套組

VF30週年紀念原聲帶合輯

VF30週年紀念祕藏設定資料集

DLC 傳說組合包＆《人中之龍》系列合作包

週年紀念版 特別稱號

關於PC（Steam）版《Virtua Fighter 5 R.E.V.O.》免費更新

2025年10月30日（四）起，PC（Steam）版《Virtua Fighter 5 R.E.V.O.》將自動升級成《Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage》。已持有《Virtua Fighter 5 R.E.V.O.》的玩家無須支付額外費用即可享受《Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage》。此外，升級不會影響當前所擁有的內容。

擁有PS4版《Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown》者，購買PS5版《Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage》時可享優惠

擁有PS4版《Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown》者將獲得專屬折扣，購買PS5版《Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage》可享優惠價！且持有的DLC內容將可直接繼承。

