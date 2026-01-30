「《小鬼當家》媽媽」凱薩琳奧哈拉驚傳過世 月初缺席金球獎透端倪

憑藉《富家窮路》中經典角色「莫伊拉」再度席捲全球的傳奇影星凱薩琳奧哈拉（Catherine O'Hara），其經紀公司CAA證實，她已於週五因「短暫疾病」，在洛杉磯家中安詳離世，享年71歲。

凱薩琳奧哈拉是跨世代影迷的共同回憶，她的代表作橫跨數十年，包括《小鬼當家》系列飾演麥考利克金（Macaulay Culkin）的母親，那個在發現孩子被丟下後驚聲尖叫「凱文！」的經典銀幕形象深植人心。

2020年《富家窮路》中憑藉浮誇、知性又充滿喜感的「莫伊拉」一角奪得艾美獎視后，讓她的職業生涯在晚年再創巔峰。

她在《大法師》初版與2024年續集中均有精彩表現，她與丈夫博維爾奇（Bo Welch）也是在1988年的片場相識。

凱薩琳奧哈拉在《小鬼當家》飾演母親一角。（圖／《小鬼當家》劇照）

她最新的作品是與塞斯羅根（Seth Rogen）合作的Apple TV+影集《片場風雲》，並因此獲得本屆金球獎與艾美獎提名。凱薩琳奧哈拉雖然入圍了本月初舉行的金球獎，但當時她並未出席典禮，如今看來，當時她的健康狀況可能已出現徵兆。

凱薩琳出生於多倫多，是家族七個孩子中的老六。她於1992年結婚，留下了丈夫與兩個兒子。她職業生涯共獲得兩座艾美獎，第一座是1982年的編劇獎，展現了她從喜劇創作到演技派的卓越才華。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導