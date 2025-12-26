「一個人吃Buffet吃到飽」他怕尷尬 過來人讚聲一片：超自在

你有一個人吃Buffet吃到飽的經驗嗎？有網友分享，最近訂了Buffet吃到飽餐廳，但擔心一個人用餐尷尬，忍不住好奇其他網友的經驗談，「自己一個人吃吃到飽要怎麼吃？看YouTube嗎？」引發熱議。

有網友在論壇PTT發文，透露自己最近要一個人去吃Buffet吃到飽餐廳，但用餐時間長達兩個半小時，擔心自己一個人會顯得格格不入，也會因此覺得尷尬，忍不住好奇其他網友的經驗談，「有沒有前輩分享一下，自己一個人吃吃到飽要怎麼吃？看YouTube嗎？」

不少網友鼓勵原PO「一個人吃很正常」、「其實越來越多一人去吃，沒有什麼奇怪的，沒人在意」、「一個人超自在」、「常常看到一個人去吃，各種年齡層都有」、「一個人放空一下也不錯啊」、「第一次難免，多去幾次會覺得很舒服～」、「一個人去的多得是」。

也有網友分享經驗談「超爽，生魚片自由」、「我就一個人吃，很開心啊」、「超爽，根本沒人在乎你」、「覺得不錯，很自由」、「還好吧，我也有時沒揪到人就索性自己去吃，我看也滿多一個人吃，而且都挺隨性，吃個幾樣就走了」、「不會太尷尬，我常一個人，當天一個人的至少三組、五組以上」、「常常一個人吃，很爽，不用跟朋友喬時間，想去就去」、「會很爽，超自由的，不用在那邊硬聊」、「爽，不用聊天可以吃更多」

「超爽，自在吃飯滑手機」、「自己吃過N次，很爽啊，慢慢滑手機慢慢吃」、「就吃啊，專心吃飯，一個人慢慢品嚐食物是一件令人愉快的事」、「想吃什麼就吃什麼，沒有顧忌多爽」、「自己吃超爽，專心吃都不用聊天」、「我也一個人吃過n次，不用聊天，很舒服」、「不用交談，專心吃吃吃吃，超讚」。

撰稿：吳怡萱






