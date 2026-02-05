「一卡詞就被疑失智」 換照健檢壓力山大
高齡者換駕照困擾多，彰化縣芳苑鄉80歲林姓老翁說，申請換駕照，到醫院測驗身體狀況，被要求說出地址，一下子說不出來就被懷疑失智，抱怨這是最後一次換照，以後不再申請了，「體檢和認知功能測驗讓人很有壓力。」
林姓老翁說，醫院人員問住家到醫院的距離、需要開車多久等問題，自己都能順利回答，但一下子要說出詳細地址，因生活中很少講到自家地址，大概只記得住什麼村、什麼路，至於幾鄰、幾號，還要想一想，這些測試，讓人很有壓力。
台東縣達仁鄉74歲洪姓婦人說，最近正為了高齡換照問題，傷透腦筋，住家離監理站車程約1.5小時，沒有公車直達，若不開車，根本到不了監理站和醫院，每次開車出門，都提心吊膽，深怕遇到臨檢。她感嘆，對住在偏鄉的高齡者來說，交通不便是一大難題，要配合政策，也陷入兩難。
彰化秀傳醫院提供駕照體檢健檢服務，健檢中心人員指出，長者換照體檢常見的關卡是視力檢測，有的未能通過視力測量，醫師會建議重新配眼鏡再來檢測，有的長輩罹患輕微白內障，視力檢查時看不清楚，通常都會先轉介眼科治療，有的則先接受置換水晶體手術，恢復後再來檢查。
健檢人員說，75歲以上須接受認知功能評估，包含畫時鐘、回答情境問題、及記憶力測試等，像是「你現在在哪裡？」、「早餐吃了什麼？」等，主要為篩檢失智風險，若基礎測驗無法通過，實際開車上路風險很高，檢查過程也不太可能放水。
換照後交安問題仍在 學者籲優化公共運輸
高齡換照新制五月上路，不少銀髮族為了保有駕照，近期搶做白內障手術。消基會交委會召集人李克聰直言，這凸顯了部分地區公共運輸...
老盟挺老人移動權 批換照年齡下修是「年齡歧視」
根據交通部道安會統計，去年截至十月底止，高齡者無照駕駛導致的交通死亡人數有一三一人，高齡者機車騎士自撞也有一○三人，儘管...
駕照新規將上路！長者「提早開」白內障 釀醫病緊張
高齡者換照新制五月即將上路，換照年齡從七十五歲，下修至七十歲，為了符合體檢規定，近期各醫療院所眼科門診出現不少六十九歲、...
WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」
