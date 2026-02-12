「三師兄」田啟文合作劉冠廷驚曝「哪有過人之處」？ 想揪周星馳看《雙囍》

賀歲強片《雙囍》於今（12日）舉辦盛大首映會，現場星光熠熠，除了主演劉冠廷、余香凝、楊貴媚，更有香港資深電影人田啟文、演技派庹宗華、9m88、蔡凡熙及「國民阿嬤」陳淑芳連袂出席。現場台港演員交流火花不斷，田啟文更語出驚人笑虧劉冠廷，讓現場笑聲連連。

以《少林足球》「三師兄」深植人心的田啟文，此次特別帶著老婆來台工作兼過年。他笑說以為初一台北很有氣氛，沒想到被告知是「空城」，正愁除夕夜沒地方吃飯，幽默表示：「如果找不到店家，我就去楊貴媚家蹭飯！」

談到在片中飾演他女婿的劉冠廷，田啟文不改諧星本色調侃：「一開始覺得他沒什麼過人之處，怎麼可以找他當主角？」但合作後完全改觀，大讚劉冠廷實至名歸。他也計畫在17日電影上映首日「突擊」戲院，直白表示：「我想看大家真實反應，因為觀眾有給錢嘛！」更考慮邀請老友周星馳在香港上映時捧場。

首次擔綱賀歲片主演的劉冠廷，坦言內心其實「超級緊張」，但看到近期國片聲勢高漲感到很幸福，呼籲觀眾初一拜拜完就進戲院支持。特別客串演出奶奶的陳淑芳則展現大將之風，笑稱自己「說到做到」，這次參與演出片酬完全沒漲，只想跟這群優秀演員互相交流。

港星余香凝人生第一次演賀歲片就獻給台灣，直呼既興奮又緊張。面對票房期待，導演許承傑許下公約：破一億導演將親自下廚重現片中經典「墨魚麵」請大家吃。破兩億的話眾人起鬨要請特別客串的日本女神吉岡里帆來台煮麵，監製苗華川聽聞笑回：「這我真的不敢說！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導