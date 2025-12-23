「上班晴天、週末下雨」不是錯覺！鄭明典揭大氣規律：近期受雙阻塞影響週期縮短

「怎麼又是週末下雨！」許多上班族都有這種感覺：好不容易熬到週末想出門，天氣卻總是不配合；反過來，有時候平日下整週雨，一到週末就放晴。這真的不是你的錯覺。Yahoo氣象專家、前氣象局長鄭明典在22日於 Yahoo TV《天氣多一點》節目中揭開謎底：大氣波動有個「7天週期」，跟我們的日曆剛好同步，所以天氣真的會「跟著星期循環」——這是科學事實，不是迷信。

大氣也有生理時鐘？7天週期是穩定規律

「大氣很有趣，主要的大氣波動有個蠻穩定的週期，大約是7天左右，」鄭明典說明，這個7天不是「剛好」7天，而是「大約」7天，所以會有變動，但差異不大。

他舉例，「有時候天氣預報大家會感覺到，哇怎麼一到週末就下雨，然後一上班時間雨就停；隔一個禮拜還是一樣，一到週末就下雨。」這不是巧合，「這真的就是我們的天氣波動就是有那個7天的週期。」

或是反過來的情況：上班天氣差，週末好天氣，下週又重複同樣模式。「因為這個週期算是蠻常出現的，所以一旦是這種形態它可以持續好幾個禮拜。」

為什麼是7天？長波決定天氣節奏

這個7天週期來自「長波」的影響。鄭明典解釋，大氣運動可以看成波動，有長波和短波之分。

長波是大尺度的波動，「你看著地球繞一圈它能分成幾個波峰波谷，越少的就是比較長的波動。」長波的特性是生命期長、能量消散慢，可以維持較久時間。

而7天週期正是這種長波的典型時間尺度。當這種波動穩定存在時，就會形成規律的天氣循環——高壓系統大約7天移動一輪，低壓槽也是，於是天氣就「很有節奏感」地晴雨交替。

「所以我們的印象就是說，天氣好像就是跟著星期一到星期日這樣在循環，一到週末就怎樣、上班時間就怎樣，這個印象真的是對的，」鄭明典強調。

雙阻塞來襲：週期縮短為3至4天

不過，並非所有時候都是7天週期。鄭明典指出，目前大氣出現「雙阻塞」型態，會改變這個規律。

所謂「雙阻塞」，是指太平洋與北大西洋同時出現阻塞高壓。「上面這個高壓就是阻塞高壓，這是很典型的阻塞形態，」他說明，兩個阻塞高壓同時存在時，會把整個西風帶的環流「中間插進來」，變成兩個小範圍的極渦。

這種情況下，天氣型態會從典型的長波變成「比較小尺度、比較短波的天氣波動。」短波的週期是7天的一半，也就是「3到4天的週期。」

他以本週天氣為例驗證這個規律：22日（週一）東北季風增強、溫度下降，下一次是26日（週五），「差幾天？10天嗎？不，是4天。」再下一次是29日（週一），「又差幾天？3天。所以是不是3到4天？這就是短波的影響。」

阻塞高壓是什麼？天氣系統的「路障」

鄭明典進一步科普「阻塞高壓」的概念。正常情況下，西風帶環流會順暢地繞著地球吹，帶動天氣系統由西向東移動。但當某處出現異常強大的高壓，就像路上出現大型路障，會「阻塞」氣流的正常移動。

「形態上面是高壓、下面是低壓，」他指著預報圖說明，這種上下相對的型態就是阻塞形態的特徵。阻塞高壓可以維持數週，期間會持續影響下游地區的天氣。

目前這次雙阻塞，太平洋阻塞高壓位在換日線附近，北大西洋阻塞高壓則在大西洋上空。「過去每個冬天都或多或少會出現這樣的天氣型態，所以對預報員並不陌生。」

阻塞型態影響台灣：西邊來的高壓

這次阻塞型態對台灣的具體影響是什麼？鄭明典說明，影響台灣的高壓不只有傳統的「大陸高壓」從北邊南下，還有從西邊過來的高壓。

「其實就這邊阻塞的後面的擾動移過來的，從歐洲那邊經過中亞過來的高壓，」他指出，這股高壓路徑較偏南，會與北邊的冷空氣匯合，「25日（週四）的溫度現在預報可以到接近大陸冷氣團。」

不過，西邊來的系統「真的是不穩定」，變數較大。加上阻塞高壓本身「電腦模式模擬都不太好」，預報難度更高。

鄭明典展示了太平洋阻塞高壓的預報變化：「兩個禮拜前的預報，事實上是一個禮拜之後就要消散，但事實上它沒有，它持續一直維持得相當完整的強度。」這顯示即使是長波這種相對穩定的系統，預報仍有相當大的不確定性。

負北極震盪：更強冷空氣的關鍵指標

鄭明典還提到另一個專業名詞：「負北極震盪」。這是判斷會不會有強烈寒潮的重要指標。

北極震盪（Arctic Oscillation, AO）是描述北極與中緯度氣壓差異的指數。當指數為負值時，稱為「負北極震盪」，代表極地冷空氣容易向外流出，中緯度地區就可能遭遇強烈寒流。

目前有些預報模式顯示，元旦之後（1月3日左右）可能出現負北極震盪，意味著「會有大股的冷空氣外流」。不過鄭明典對此持保留態度。

「我一直在強調今年的極渦是偏弱的，偏弱的話比較不容易有很強的負北極震盪，」他說明，極渦（polar vortex）是環繞極地的強烈低壓系統，當極渦強勁時，冷空氣被「鎖住」在極區；當極渦減弱時，冷空氣才容易外流。

他的判斷是「這個不會掉下來」——也就是不會出現極端的負北極震盪。但這「並不表示過年之後那個冷空氣不會掉下來」，只是不會是「負北極震盪那種大股冷空氣外流」的極端情況。

「離散圖」反映了科學的誠實。

預報模式分歧大：科學的不確定性

鄭明典展示了負北極震盪的集合預報圖，清楚顯示預報的不確定性。「前面幾天大家都很一致，後面就開了，」他指著圖說明，不同模式的預測在近期相當接近，但越往後差異越大，「有的是很大的正值，有的是很大的負值，所以這表示可預報度很低。」

這種「離散圖」反映了科學的誠實：當不確定性高時，與其給出單一預報誤導民眾，不如呈現所有可能性，讓使用者了解風險範圍。

對於元旦之後可能的強冷空氣，「某些模式預報到這個比較極端的情況，那個我們要保留，就近一點再看。」