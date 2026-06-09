「亞洲父母」全是負面標籤嗎？人妻嫁英國「列6大特質」：歐美爸媽比不上
生活中心／綜合報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳每次來台總能掀起一陣旋風，他日前發表演說時坦言，自己的爸媽是典型亞洲父母，即便他已經63歲，也難逃被狂唸一頓。不少網友近日也在社群討論有關「亞洲父母」的話題，就有人指出「亞洲父母這個標籤好像挺負面的」，好奇拋問：「但亞洲父母有什麼優點呢」，貼文曝光後，吸引眾多網友湧入留言，並狂列一連串優點，原PO看完感慨說：「大家提了好多亞洲父母的溫暖，真是感人」。
每當提到「亞洲父母」，大家總會聯想到許多高度一致、有些黑色幽默卻又帶點集體創傷的「刻板印象」與「固化標籤」，「我這輩子省吃儉用，還不都是為了你？」、「你這樣做，對得起我們對你的栽培嗎？」、「我會害你嗎？」都是來自亞洲爸媽的情勒金句，而「別人家的小孩」更是亞洲父母口中拿來跟自家孩子萬年比較的對象。
近日就有網友在Threads拋問：「亞洲父母這標籤好像挺負面的，但亞洲父母有什麼優點呢？」，貼文吸引眾多網友湧入留言：「會留遺產給兒女的比例高於歐美父母」、「很多亞洲父母願意幫忙帶孫子，時間之長、帶得夠全面」、「他可以省吃儉用一輩子，就是為了可以給你遺產」、「比較容易留房地產給子女」。
更有一位遠嫁英國的人列出「亞洲爸媽 vs 外國爸媽」的驚天落差，其中包括：「1. 家長比較注重飲食」、「2. 小孩對長輩比較有禮貌」、「3. 家長比較注重學業（有好有壞）」、「4. 家長願意負擔小孩費用」、「5. 當妳生小孩，願意飛到國外幫妳坐月子、顧小孩」、「6. 怕你沒錢，會偷偷匯款給你」。
原文出處：「亞洲父母」全是負面標籤？人妻嫁英國「列6大優點」：歐美爸媽比不上
更多民視新聞報導
黃鐙輝「賣光台積電」改押0050！「兩大優勢」全說了
高金素梅遭求刑12.5年！千字文「高喊1句」王瑞德電爆
台股大漲1200點！486先生：不代表警報全解除
其他人也在看
蔣萬安兒獲市長獎被酸 媒體人曝私下家教：大寶極有禮貌、超愛爸爸
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，並親自頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子倆在台上開心合照，互動相當溫馨。Threads卻有人出征質疑「為何市長兒子能拿市長獎」，掀起一波論戰。對此，媒體人羅旺哲發文力挺蔣得立，並分享他過去採訪的觀察，強調大寶是一個「非常有禮貌的小朋友」，而且非常愛爸爸。
與傅子純情同母子！資深女星憶暖舉 慟嘆「親生兒女也未必做得到」
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲難以接受。資深女星鍾佳蓁也分享和傅子純相處的點滴，心痛如絞悲訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但不是現在啊，兒子。」
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱
有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來
蔣萬安被酸沒料？她揭「1致命關鍵」：很沒存在感的市長
不少人認為台北市長蔣萬安「沒料」，甚至被批評法學知識差。對此，網紅陳沂表示，看了蔣萬安的學經歷、施政表現後，並不覺得他沒料，「只能說就是中規中矩沒什麼特色，說不出他的政績，但也想不到他犯了什麼錯」。
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
麵包店夫婦睡夢中遇橫禍 街坊不捨
「爆炸聲大到像是飛彈炸下來。」新竹市高翠路便當店昨凌晨氣爆，附近居民心有餘悸，天亮後見到家園宛如戰場，汽車被炸爛成廢鐵，直呼好可怕。在氣爆中喪生的吳姓夫妻，兒女批戴孝服，昨站在廢墟中與封鎖線前，手握著母親衣物，呼喚雙親名字，難掩悲痛拭淚，讓人為之鼻酸。
韓劇《鐵拳教育》陷道德爭議 主演回應選角風波
娛樂中心／林善柔報導南韓現正熱播的影集《鐵拳教育》因涉及「以暴制暴」與校園暴力題材，近期在韓網掀起大量討論。除了作品本身的道德爭議外，先前曾有消息傳出收到出演邀約的金南佶選擇不接演，再度成為話題焦點。韓媒OSEN在報導中詳細回顧《鐵拳教育》的原作爭議，以及金南佶拒演、金武烈接棒的選角風波。相關討論隨後在各大社群平台討論延燒，外界關注點逐漸轉向演員與角色適配性，以及作品傳遞的價值觀之間的拉扯。
世新校長畢典喊「結束自己」！竟登美國脫口秀 遭酸：不擔心中國入侵了
世新大學校長陳清河日前在畢業典禮致詞失言呼籲要是時間、情緒與身體沒有管理好，「我要告訴各位，趕快結束，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要」，引來爭議。不料這段發言9日竟登上美國福斯夜間政治娛樂時事脫口秀《古特菲德秀》（Gutfeld!），引發網友熱議。
如何辨識台灣人？大阪妹曝「講這2個字」秒露餡 2.6萬人笑翻
台灣人出國旅遊時，常因講中文而被誤認為來自中國大陸，但究竟有沒有什麼方法能讓外國人快速分辨台灣人？一名在台灣工作的日本大阪女生分享，若聽到有人脫口而出「切西瓜」或是結帳時說「LINE Pay」，幾乎就能判斷對方來自台灣。影片曝光後掀起熱議，不少網友也紛紛分享自己心中的「台灣人辨識密碼」。
蔣萬安長子拿市長獎竟遭網暴 同學列冠軍錦旗貢獻打臉青鳥
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，當場頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子合照並摟肩玩自拍，互動溫馨。但Threads竟有人出征質疑為何蔣萬安兒能得獎，有同學跳出來列舉蔣得立幫班上貢獻不少冠軍錦旗，脆友紛譴責網路霸凌。
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
沈伯洋拋5方向為公務員減壓 他翻出一段質詢畫面狠打臉
民進黨參選人沈伯洋昨（9日）提5點公務員減壓方向，並稱一個連自己員工都照顧不好的市府，很難真的照顧好這座城市，因此他想先改善工作環境，如此公務人員才能更好的執行施政。對此，國民黨港湖議員參選人陳冠安表示，有臉提照顧公務員？這句話，真的是要還給民進黨、還給沈伯洋；他並指出，今年3月底外交部也被爆職場霸凌，當時許多立委都透過質詢來加以關心，然而作為外交國防委員會的委員，沈伯洋在質詢時卻絲毫不關心霸凌事件。
學生全免費 第一線教保人員只能摸黑吃冷飯
【記者 沁諠／台北 報導】近期部分縣市陸續宣布「學生全面免午餐費」，減輕家長經濟負擔，政策方向值得肯定。然而，
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
《冬季戀歌》裴勇浚近況曝！和朴信惠夫妻遊新加坡 她懷二胎大肚子現身
韓流巨星裴勇浚與妻子朴秀真、演員朴信惠與丈夫崔泰俊，被目擊一同現身新加坡旅行，引發關注。據韓媒報導，兩對明星夫妻於7日下午被民眾目擊現身新加坡樟宜機場，當時皆是與孩子一同出遊，畫面曝光後也引起討論。
14年神仙眷侶仍情斷！秀英、鄭敬淏證實分手 曾談結婚也沒等到那
根據韓媒《TenAsia》及《SPOTV News》報導，秀英所屬經紀公司Saram Entertainment表示，兩人最近確實已經分手，未來將以關係良好的同事身分繼續相處。鄭敬淏方面也證實消息，表示兩人近年因工作行程愈來愈忙碌，關係逐漸疏遠，經過深思熟慮後決定整理這段感情，和平結束14年...
台積電漲不動？外資連5砍6.4萬張 老手點出3大原因「留意這類股」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股昨（9）日加權指數噴發1,201.66點，漲幅2.76%，以44,704.44點作收。證交所統計，8日外資賣超938.51億元，9日再度重手調節...
不只美食！台灣「這日常」讓英國人傻眼：世界觀洗牌 眾人見1細節笑翻
台灣不僅擁有眾多美食，便利又高效率的生活環境，也讓不少外國人留下深刻印象。一名女子近日分享，來自英國的丈夫在台灣維修手機時，因店家一句充滿歉意的「可能要等一下」，意外受到巨大文化衝擊，貼文曝光後，引發網友熱議。
年賺5百萬被動收入！56歲侯昌明消失螢光幕 半退休「驚人近況」曝光
56歲侯昌明和曾雅蘭婚後育有一雙兒女，一家四口家庭生活美滿，已半退休的侯昌明先前曾透露夫妻倆長年投資房產、股票跟基金，一年有500萬被動收入，兩個小孩在美國紐約求學4年估計燒3千萬。近期全家展開日本之旅，正當一家人在關西機場前往京都的電車上享受假期時，一場因搬運行李而起的異國偶遇，意外觸動了他的內心深處，讓他有感而發。蔡維歆
獨家／母淚訴特教兒遭譏「細菌」校園霸凌3年！碰過要消毒 國中校長無奈：老師不是柯南
新北市某國中今年3月傳出校園霸凌案，1名國中少女遭學長姐逼迫下跪、賞巴掌，還被鋁棒狠敲頭部，如今又有家長出面指控，自己念該校9年級的特教生兒子，在學3年來不斷遭受同學霸凌，但老師卻處理不當，缺乏同理心，導致小孩在國中會考前夕身心狀況崩潰，只能錯過考試，入院接受治療，該名學生甚至萌生成為「北捷張文」的念頭，向母親表示未來要報復霸凌自己的同學後再去自我毀滅。