「亞洲父母」全是負面標籤嗎？人妻嫁英國「列6大特質」：歐美爸媽比不上

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳每次來台總能掀起一陣旋風，他日前發表演說時坦言，自己的爸媽是典型亞洲父母，即便他已經63歲，也難逃被狂唸一頓。不少網友近日也在社群討論有關「亞洲父母」的話題，就有人指出「亞洲父母這個標籤好像挺負面的」，好奇拋問：「但亞洲父母有什麼優點呢」，貼文曝光後，吸引眾多網友湧入留言，並狂列一連串優點，原PO看完感慨說：「大家提了好多亞洲父母的溫暖，真是感人」。

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黃仁勳曾說自己的父母是典型的「亞洲父母」，還笑稱「被亞洲父母養大的孩子，一輩子逃不開理諮商」。（圖／翻攝自Ｘ＠nvidianewsroom）

每當提到「亞洲父母」，大家總會聯想到許多高度一致、有些黑色幽默卻又帶點集體創傷的「刻板印象」與「固化標籤」，「我這輩子省吃儉用，還不都是為了你？」、「你這樣做，對得起我們對你的栽培嗎？」、「我會害你嗎？」都是來自亞洲爸媽的情勒金句，而「別人家的小孩」更是亞洲父母口中拿來跟自家孩子萬年比較的對象。

近日就有網友在Threads拋問：「亞洲父母這標籤好像挺負面的，但亞洲父母有什麼優點呢？」，貼文吸引眾多網友湧入留言：「會留遺產給兒女的比例高於歐美父母」、「很多亞洲父母願意幫忙帶孫子，時間之長、帶得夠全面」、「他可以省吃儉用一輩子，就是為了可以給你遺產」、「比較容易留房地產給子女」。

更有一位遠嫁英國的人列出「亞洲爸媽 vs 外國爸媽」的驚天落差，其中包括：「1. 家長比較注重飲食」、「2. 小孩對長輩比較有禮貌」、「3. 家長比較注重學業（有好有壞）」、「4. 家長願意負擔小孩費用」、「5. 當妳生小孩，願意飛到國外幫妳坐月子、顧小孩」、「6. 怕你沒錢，會偷偷匯款給你」。

原文出處：「亞洲父母」全是負面標籤？人妻嫁英國「列6大優點」：歐美爸媽比不上

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