「亞洲資產管理中心推動辦公室」成立！3大任務助金融發展再升級

臺灣朝「亞洲資產管理中心」的願景再跨關鍵一步！臺灣證券交易所於今年9月1日正式成立「亞洲資產管理中心推動辦公室」，並同步上線專屬網站（www.aamc.tw），成為政策推動與對外服務的核心樞紐。透過一站式諮詢、產官協作與跨境宣傳機制的啟動，逐步落實留財與引資並重、投資臺灣、支持產業發展的政策目標。

▲「亞洲資產管理中心推動辦公室」正式揭牌，將成為政策推動與對外服務的重要窗口。

為打造具臺灣特色的亞洲資產管理中心，金管會自2024年起從多面向積極推動相關政策，並委由臺灣證券交易所負責執行推動，期盼「2年有感、4年有變、6年有成」。政策規劃以5大計畫為核心方向，包含壯大資產管理計畫、普惠永續融合計畫、財富管理促進計畫、資金投入公建計畫、擴大投資臺灣計畫。

亞洲資產管理中心推動辦公室的成立，更是宣告政策進入制度化與落地執行階段的重要里程碑，它肩負3大任務：

▲「亞洲資產管理中心推動辦公室」肩負3大任務，包含提供一站式諮詢服務、成立資產管理促進工作小組、加強推廣亞資中心政策。

自政策啟動以來，亞洲資產管理中心的計畫已陸續展現成果，讓各界有感。截至2025年9月底已鬆綁39項法規、推出臺灣創新板（tib）2.0、開放主動式與多資產ETF、推動臺日ETF互掛，並於7月啟動TISA（Taiwan Individual Savings Account）帳戶機制。

此外，全臺首座示範專區－高雄資產管理專區亦於7月揭牌，37家業者已完成進駐，包含銀行、證券、投信投顧、保險公司及國際會計師事務所等。這些改變不僅提升市場活絡度，也讓民眾享有更友善、便捷的金融服務。

展望未來，金管會將持續強化TISA制度的租稅誘因、推動OAMU（Offshore Asset Management Unit）一站式境外資產管理平台建置，並透過「臺灣週（Taiwan Weeks）」等國際活動，深化與全球金融市場的交流。

亞洲資產管理中心推動辦公室作為整體政策的前線樞紐，將持續蒐集市場意見、協助業者解決實務問題，並整合資訊與國際行銷資源，讓政策推動更貼近業界需求、加速落地。對投資人、業者而言，隨著法規鬆綁與市場環境改善，未來將能享有更多元的投資商品、更完善的金融服務與更穩健的市場體系，全世界將共同見證臺灣朝亞洲資產管理中心邁進的成果。