「今天不做，明天就會後悔！」黃暐瀚憶阿扁時代軍購憾事：當年國親「擋 69 次」潛艦案 馬政府執政後求購無門？

針對中國大陸宣布將於明日再次展開軍演，政治評論員黃暐瀚今（29）日於直播與臉書發文，他引用前總統蔣經國的名言「今天不做，明天就會後悔」，重提 24 年前陳水扁執政時期，台灣錯失美國軍售 8 艘潛艦的歷史憾事，指出在野黨在程序委員會封殺軍購預算案的做法是「不負責任」。

兩岸分歧本質：民主生活方式的捍衛戰

面對對岸頻繁的軍事威脅，黃暐瀚坦言大部分台灣人早已「習慣」這種壓力，但強調這並非習慣被威脅，而是看清對岸「喊打喊殺」的常態。他分析，兩岸之間並非單純的「理念之爭」，說穿了是中華人民共和國欲併吞台灣，而台灣是為了維護民主自由與現有的生活方式而戰。他認為，台灣從李登輝執政時期後就已放棄反攻，對岸並非受到威脅，而是台灣必須在高壓下準備足夠軍備以自保。

歷史為鏡：潛艦軍購遭擋 69 次的慘痛代價

黃暐瀚詳述一段國防遺憾：2001 年美國總統小布希曾同意對台軍售 8 艘柴油潛艦，當時台灣本有機會直接購得現成裝備。然而，當時在野的國親立委在立法院程序委員會連續阻擋該案達 69 次，導致計劃最終告吹。

等到國民黨重新執政欲再向美方爭取購買時，美方已因生產線關閉及政治疑慮不再出售。他提醒，現在針對美「八年 1.25 兆國防特別軍購案」，若重蹈覆轍，恐將面臨「今天不買，明天買不到」的困局。

砲轟程委會封殺：要監督就進委員會「直球對決」

對於近期藍白陣營在程序委員會聯手封殺軍購預算案，黃暐瀚指出，程序委員會僅是排定議程順序的「班會」，不具備實質內容審查權，直接卡案等同於「不分細項、不給討論」。

黃暐瀚強調，在野黨絕對有權審查、刪減與監督預算，但正確的做法應是讓案子進入「國防外交委員會」進行實質辯論與把關。他說，「直接擋在程序委員會，是非常不負責任的做法。」 作為中華民國公民，他反對這種無理由封殺討論的行為。

肯定蔣萬安交流立場：在壓力中守住主權底線

此外，黃暐瀚也談及赴上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安。他觀察到蔣萬安在論壇中提及「民國」與「五四運動的民主精神」，並未落入對岸預設的政治框架，表現已屬國民黨內相對維護中華民國主權的範例。他認為在軍演壓力下，蔣萬安仍試圖維持理性交流，是在多重政治壓力中尋求平衡的表現。

黃暐瀚呼籲，國會應盡快將軍購案排入實質審查流程，讓專業監督回歸委員會，莫讓台灣的國防防衛能力再次因政治僵局而陷入後悔莫及的境地。