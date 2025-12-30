「今天不買，明天買不到！」黃暐瀚憶陳水扁時代潛艦軍購被國親立委擋69次慘痛教訓：後來馬政府執政美國不賣了
賴清德當年在程序委員會怒罵國民黨 如今藍白又在程序委員會擋軍購
中國解放軍今（12月30日）起發動圍台軍演，而立法院程序委員會藍白以人數優勢第五次繼續阻擋行政院所提出的1.25兆國防特別條例，排入明年1月2日立法院會的報告事項議程，無法付委審查。政治評論員黃暐瀚昨（29）日於直播與臉書發文，他引用前總統蔣經國的名言「今天不做，明天就會後悔」，重提 24 年前陳水扁執政時期，台灣錯失美國軍售 8 艘潛艦的歷史憾事，指出在野黨在程序委員會封殺軍購預算案的做法是「不負責任的做法」，更直言此舉讓美國在台協會(AIT)感到錯愕。
兩岸分歧本質：民主生活方式的捍衛戰
面對對岸頻繁的軍事威脅，黃暐瀚坦言大部分台灣人早已「習慣」這種壓力，但強調這並非習慣被威脅，而是看清對岸「喊打喊殺」的常態。他分析，兩岸之間並非單純的「理念之爭」，說穿了是中華人民共和國欲併吞台灣，而台灣是為了維護民主自由與現有的生活方式而戰。他認為，台灣從李登輝執政時期後就已放棄反攻，對岸並非受到威脅，而是台灣必須在高壓下準備足夠軍備以自保。
扁時代軍購遭擋 69 次的代價 馬時代想買買不到
黃暐瀚詳述一段國防遺憾：2001年美國總統小布希首次表達願意對台軍售潛艦，2002年美方正式確定同意出售8艘柴油潛艦，直到2004年陳水扁總統與行政院才正式編列預算，準備採購三項軍購案——愛國者三型飛彈、P-3C反潛機,以及8艘柴油潛艦，總金額高達4000億元，平均一艘潛艦500億元，台灣本有機會直接向美國購得現成裝備。
然而，當時在野的國民黨與親民黨立委以「太貴」「只有兩張A4紙沒有細節」「潛艦是攻擊性武器」等理由，在立法院程序委員會連續阻擋該案達69次。時任民進黨團幹事長的賴清德曾在程序委員會上，因軍購案再次遭擋而當場怒斥國民黨立委，成為經典畫面。當時國防部長李傑甚至在年終記者會上懇請媒體協助報導軍購必要性，但最終仍無法突破在野黨的阻擋。
這項軍購案從2004年被擋，一直到2008年馬英九總統上任，國民黨重新執政後才改變態度，希望向美方爭取購買。然而為時已晚，美方從2009到2013年，面對台灣連續四年的採購要求都予以婉拒，理由是生產線已關閉，且擔心台灣退役將領與對岸互動過於密切，可能洩漏軍事機密。黃暐瀚感嘆，當年若非在程序委員會就被擋下，台灣現在或許已擁有這8艘潛艦，而非得花更多預算自行研發「海鯤艦」。
他提醒，現在針對美「八年 1.25 兆國防特別軍購案」，若重蹈覆轍，恐將面臨「今天不買，明天買不到」的困局。
AIT困惑：當面說支持 程序委員會卻擋下
黃暐瀚進一步指出，歷史似乎正在重演，而這次連美國在台協會(AIT)都感到困惑。他表示,AIT處長谷立言日前與各黨派進行會談後，向華府回報的電報內容是「每個政黨都願意增加國防支出」，國民黨也當面對AIT表達支持這次八年1.25兆的八項軍購案，AIT副處長與國民黨會面的照片更顯示雙方互動友好。
谷立言甚至在接受媒體人相振為專訪時主動表示，若國民黨或民眾黨立委對軍購內容有任何疑慮，他願意親自到立法院進行說明——雖然不是正式備詢，但可以針對採購項目進行解釋，展現美方溝通的誠意。
然而實際狀況是，藍白兩黨卻在立法院程序委員會聯手封殺軍購預算案。黃暐瀚直言，這讓AIT陷入「非常錯愕和不解」的處境，他反問，「國民黨到底有沒有跟AIT說支持？還是當面說一套、立法院做一套？」他強調，這不僅是台灣內政問題，更嚴重影響台美互信關係，讓美方困惑台灣各政黨的真實立場。
程序委員會直接封殺：不給討論就是不負責任
對於近期藍白陣營在程序委員會聯手封殺軍購預算案，黃暐瀚指出，程序委員會僅是排定議程順序的「班會」，不具備實質內容審查權，直接卡案等同於「不分細項、不給討論」。
他強調，這是繼2004年潛艦案後，程序委員會再次成為軍購預算的阻擋關卡。黃暐瀚解釋，程序委員會的功能是篩選議案、排定優先順序，如果今天有立委提出「路邊違停就判死刑」這種荒謬法案，程序委員會不排進議程還可以理解，但軍購預算是AIT公開支持、民眾高度關注、攸關國家安全的重大議案，「為什麼連討論的機會都不給?」
黃暐瀚強調，在野黨絕對有權審查、刪減與監督預算，但正確的做法應是讓案子進入「國防外交委員會」進行實質辯論與把關。他說，「直接擋在程序委員會，是非常不負責任的做法。」 作為中華民國公民，他反對這種無理由封殺討論的行為。
黃暐瀚呼籲：國會應儘速把軍購案排入實質審查
黃暐瀚呼籲，國會應盡快將軍購案排入實質審查流程，讓專業監督回歸委員會。他強調，在野黨絕對有權監督、刪減與把關預算，「該刪就刪，但刪完你要面對民眾，告訴大家為什麼這項不該買」，而不是在程序委員會就直接封殺，連審查機會都不給。他重申「今天不買，明天可能買不到」的歷史教訓，提醒這不只是預算問題，更關係到台美互信與國家安全，莫讓台灣的國防防衛能力再次因政治僵局而陷入後悔莫及的境地。
其他人也在看
1.25兆國防特別條例及政院版財劃法 未列入下次院會議程
立法院程序委員會今天(30日)開會討論下次院會議程，儘管民進黨團再度把政院版財劃法、規模1.25兆國防特別條例列入議程，但藍白仍挾人數優勢通過提案，最終下次院會議程尚未確認，將送1月2日處理。 立法院程序委員會30日開會，討論1月2日、6日立法院會議程。民進黨團提案，針對立法院第11屆第4會期第16次會議，議程報告事項、質詢事項，建請照議事日程草案及增列報告事項通過。其中，民進黨團再度把政院版財劃法修法、規模1.25兆國防特別條例列入議程。 民進黨立委沈伯洋登記發言時表示，藍、白立委始終不讓1.25兆國防特別預算付委審查，就是在卡國防特別預算。他並指出，立法院程序委員會是法案掛號的地方，不能阻擋法案進入實質審查，且跟總統有無來報告無關，這就如同看診掛號，不能要求對方說明詳細病情才能掛號，而是應保障其掛號權利。 沈伯洋提到，賴清德總統已表明願意赴立法院國情報告，但根據憲法法庭的判決，總統赴立院國情報告不能即問即答。他質疑藍、白立委把憲政無關的事情掛勾，是不肯討論國防預算的陽謀。沈伯洋：『(原音)程序委員會就只是在看法案形式要件的地方，今天總統有無來報告跟此事完全無關，若是這樣，藍白以後任中央廣播電台 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
總預算與特別預算再遭藍白封殺 政院：國防部752億受影響
立法院今（12/30）日召開程序委員會，民進黨團要求議程列入行政院所提院版《財政收支劃分法》、《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》與總預算等提案，被藍白以人數優勢否決。行政院發言人李慧芝遺憾表示，將影響明年度國防部高達752億的後備戰力提升、部隊戰演訓任務、建軍備戰以及人才培育訓練等工作。太報 ・ 17 小時前 ・ 5
國防特別預算再被封殺！行政院：中國正進行挑釁軍演，立院更應團結一致
立法院程序委員會今（30）日開會討論明年1月2日議程，在藍白立委掌握人數優勢下，包含1.25兆預算的國防特別條例、年度總預算等，皆以10比8票數被暫緩列案，這也是國防特別預算第5度在程序委員會遭封殺。對此，行政院發言人李慧芝再次強調，和平靠實力，尤其中國正在進行非理性挑釁軍演，立法院更應該團結一致、不分黨派支持國家強化整體戰力、提升國防關鍵實力，讓軍工產業成為另一座護國神山。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 14
藍白5度封殺1.25兆國防特別條例
（中央社記者陳俊華台北30日電）立法院程序委員會今天開會，國民黨、民眾黨立委在人數優勢下，第5度封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入明年1月2日立法院會的報告事項議程，無法付委審查。中央社 ・ 21 小時前 ・ 1
陸圍台軍演！飛機上目擊「密集光點」 網：漁船還是軍艦
大陸解放軍29日在台灣周邊實施針對性軍事演習，就在軍演展開當晚，一名搭乘廉航從韓國返台的網友在飛機上目擊台灣西北方海域出現大量光點，這些光點後方還能清楚看見城市燈火，他將照片上傳至PTT八卦板後引發熱烈討論。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
共軍圍台軍演、國防預算卻卡關！在野5度封殺「1.25兆國防預算」 10名藍白立委名單曝光
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導共軍在29日、30日連兩日在台灣周邊進行大規模軍演，甚至射擊範圍比以往更接近台灣，同一時間立法院程序委員會30日開會，安...FTNN新聞網 ・ 33 分鐘前 ・ 12
鄭麗文扯賴清德連累全台 她開嗆：有什麼毛病？誰是加害人看不出來？
2025雙城論壇落幕昨才落幕，中共解放軍東部戰區今（29日）突然宣布「正義使命-2025」演習。國民黨主席鄭麗文接受專訪時表示，總統賴清德不斷挑釁、踩紅線，「他已經把自己的路走絕了，沒有回頭的可能，只能走上絕路，連累全台2300萬人」。桃園市議員黃瓊慧開嗆，鄭麗文有什麼毛病？到底誰是被害人、誰是加害人看不出來嗎？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63
共軍圍台軍演 進入台灣9海里 兩岸都玩假的
(記者陳篤忠台北報導)共軍環台軍演第2天。共軍東部戰區宣布，今天下午1時東部戰區陸軍部隊協同海軍、空軍、火箭軍等兵力對台灣島南部相關海域實施遠程聯合火力突擊、組織實彈射擊。共軍東部戰區微信公眾...自立晚報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
藍白告訴 AIT 支持軍購卻在立院封殺？黃暐瀚揭AIT「非常錯愕」：莫讓馬政府「求購無門」憾事重演
藍白兩黨在程序委員會封殺 1.25 兆軍購案，黃暐瀚指出 AIT 處長谷立言向華府回報「各黨都支持」，現實卻是軍購案連委員會都進不去。黃暐瀚引用 2004 年潛艦案遭擋 69 次的歷史教訓，呼籲在野黨讓預算進委員會實質審查，莫重演馬政府時代「想買卻買不到」的困境。風向台灣 ・ 1 天前 ・ 29
新北耶誕城落幕…喊話「明年再見」 一票人卻反對：惡夢退散
【緯來新聞網】「歡樂耶誕城」是新北市年度大型活動，今年以「馬戲嘉年華」為主題，並與LINE FRIE緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
(影) 中國怒跳腳 ! 索馬利蘭「舉國狂歡」迎以色列承認 網: 台灣早已建交
[Newtalk新聞] 以色列總理納坦雅胡於 26 日透過社群媒體宣布，以色列正式承認位於非洲之角的索馬利蘭共和國為「獨立主權國家」，並邀請索馬利蘭總統訪問以色列，成為全球首個與索馬利蘭相互正式承認的國家。此舉迅速引發國際社會關注。 對此，歐盟於今日回應指出，索馬利亞的主權與領土完整應受到尊重，呼籲各方透過對話方式處理分歧，避免加劇地區緊張情勢。歐盟立場顯示，國際主流社會仍未改變對索馬利蘭地位的基本認定。 當地時間 26 日，以色列總理辦公室發布聲明，宣布承認索馬利蘭共和國的主權，並準備與該國構建外交關係。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號 索馬利蘭原為英國殖民地，1960 年脫離英國後與索馬利亞合併，但在索馬利亞中央政權於 1991 年崩潰、內戰爆發後，索馬利蘭於同年 5 月單方面宣布獨立，成立「索馬利蘭共和國」。三十多年來，索馬利蘭建立了自己的政府、議會、軍隊與警察體系，並發行獨立貨幣「索馬利蘭先令」，實際上處於「事實獨立、法理未定」的狀態。 索馬利蘭舉國歡慶。圖:翻攝自@Israelwaronhama 對於以色列此時宣布承認索馬利蘭，索馬利亞政府官員於 27新頭殼 ・ 1 天前 ・ 7
賴清德挑兵工廠受訪、裝甲車當背景！黃揚明直呼「歷任總統第一人」：他要引在野上鉤
總統賴清德日前接受媒體專訪時，批評在野黨封殺1.25兆的國防特別預算、稱讚普丁不是獨裁者，而專訪地點罕見選在軍備局進行，媒體人黃揚明對此在節目《歷史易起show2.0》中分析，印象中從來沒有總統在兵工廠用這種武裝氛圍做專訪，認為民進黨接下來的政策會全面導向抗中立場、用國安議題打選戰，這個藥會下得更兇，目的是為了激起傳統綠營選區的基本盤支持。黃揚明表示，賴清德......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 41
穿洞店以乾兒子為名 一中店紅布條再也盼不到「曹西平回來了」
藝人曹西平前天在地震過後才在臉書粉絲團發文，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子Jeremy報案表示乾爹曹西平在新北三重家中猝逝，曹西平是台中市人，他近年在西門町跟一中商圈開設穿刺專門店，「Jeremy穿洞日常 」吸引年輕人「打耳洞」。曹西平童年住在台中車站附近的綠川一帶，曹西平的父親曹培芳醫師開設診自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
芭樂哪種最好吃？農業部曝解答
台灣芭樂種類繁多、風味各異，是許多民眾日常最愛的水果之一。農業部日前就在FB粉專介紹不同品種的芭樂，從市面常見的白肉芭樂到獨具特色的紅心品種，無論你是喜歡清脆爽口、酸甜帶勁的口感，還是偏愛柔軟多汁、香氣撲鼻的風味，都能在芭樂家族中找到你的「命定款」。 屬於「清脆派」的代表品種包括擁有超高脆度的「帝桃園電子報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
五度封殺！1.25兆國防預算付委失敗 藍白聯手排除議程
立法院程序委員會今（30日）再次上演表決大戰，國民黨與民眾黨立委憑藉人數優勢，第5度將行政院提出的「1.25兆強化防衛韌性特別條例」以及財劃法草案排除於院會議程外，使其無法付委審查。此舉引發民進黨立委強烈質疑，批評在野黨不應在程序委員會就惡意擋案。鏡新聞 ・ 20 小時前 ・ 6
不怕少子化！這所學校114學年新生「註冊率破8成」
教育部今日公布114學年度各大專校院新生註冊率，在少子化浪潮與高教版圖劇烈變動的雙重挑戰下，由星雲大師號召百萬信眾力量發起「百萬人興學」所創辦的佛光大學，作為一所堅持公益與公義的綜合型大學，不僅繳出81.32%的成績單，更在國際學術舞台上大放異彩；於最新AppliedHE 2026亞洲大學排名榮登「全台私校第6」。註冊率與國際排名的雙重肯定，證明學校推動「三好AI大學」、「無疆界大學」、「全齡大學三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
共軍圍台軍演綠轟蔣萬安 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]台北上海雙城論壇週（28）日落幕，中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。綠營大轟中國的軍事威脅行為是在洗臉參加雙城論壇的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 152
鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！
國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
慎防「由演轉戰」！國防部示警：共軍若越12浬即屬第一擊 國軍已授權反制
[Newtalk新聞] 中共今日突襲對台實施軍演，並預告將於明日進行實彈射擊演練，並在台灣周邊劃設多處危險區域。對此，國防部今（29）日召開記者會說明應處作為，強調已全面提升戒備層級，並明確指出，若中共軍機、軍艦進入我12浬領海或領空，將視為「第一擊」，國軍已獲授權依規定實施自衛反制。 國防部表示，中共透過北京國際航行通告（NOTAM）公告，於12月30日08時至18時在台灣周邊劃設7處危險區域，進行實彈射擊演訓。情次室次長謝日昇中將指出，國軍已全面掌握相關動態，並依「料敵從寬」原則，將所有可能的飛彈彈道與射擊區域納入監控範圍，包含火箭軍相關動向。 作計室次長連志威中將表示，國軍已啟動「立即戰備操演」，強化空、海及陸上整體防護部署，並依據作戰需求完成兵力配置與應變準備。針對共軍可能出現「由演轉戰」的情境，已事前完成兵力部署與反應流程，確保第一時間可有效應處。 對於外界關注若中共機艦進入我方12浬領海或領空將如何因應，連志威說明，國防部已明確界定處置原則，並授權第一線指揮官依據交戰規則（ROE）行動。只要中共軍事載具未經許可進入我方領空或領海，即構成「第一擊」，國軍可依威脅程度採取必要反新頭殼 ・ 1 天前 ・ 595
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 276