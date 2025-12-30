「今天不買，明天買不到！」黃暐瀚憶陳水扁時代潛艦軍購被國親立委擋69次慘痛教訓：後來馬政府執政美國不賣了

中國解放軍今（12月30日）起發動圍台軍演，而立法院程序委員會藍白以人數優勢第五次繼續阻擋行政院所提出的1.25兆國防特別條例，排入明年1月2日立法院會的報告事項議程，無法付委審查。政治評論員黃暐瀚昨（29）日於直播與臉書發文，他引用前總統蔣經國的名言「今天不做，明天就會後悔」，重提 24 年前陳水扁執政時期，台灣錯失美國軍售 8 艘潛艦的歷史憾事，指出在野黨在程序委員會封殺軍購預算案的做法是「不負責任的做法」，更直言此舉讓美國在台協會(AIT)感到錯愕。

兩岸分歧本質：民主生活方式的捍衛戰

面對對岸頻繁的軍事威脅，黃暐瀚坦言大部分台灣人早已「習慣」這種壓力，但強調這並非習慣被威脅，而是看清對岸「喊打喊殺」的常態。他分析，兩岸之間並非單純的「理念之爭」，說穿了是中華人民共和國欲併吞台灣，而台灣是為了維護民主自由與現有的生活方式而戰。他認為，台灣從李登輝執政時期後就已放棄反攻，對岸並非受到威脅，而是台灣必須在高壓下準備足夠軍備以自保。

扁時代軍購遭擋 69 次的代價 馬時代想買買不到

黃暐瀚詳述一段國防遺憾：2001年美國總統小布希首次表達願意對台軍售潛艦，2002年美方正式確定同意出售8艘柴油潛艦，直到2004年陳水扁總統與行政院才正式編列預算，準備採購三項軍購案——愛國者三型飛彈、P-3C反潛機,以及8艘柴油潛艦，總金額高達4000億元，平均一艘潛艦500億元，台灣本有機會直接向美國購得現成裝備。

然而，當時在野的國民黨與親民黨立委以「太貴」「只有兩張A4紙沒有細節」「潛艦是攻擊性武器」等理由，在立法院程序委員會連續阻擋該案達69次。時任民進黨團幹事長的賴清德曾在程序委員會上，因軍購案再次遭擋而當場怒斥國民黨立委，成為經典畫面。當時國防部長李傑甚至在年終記者會上懇請媒體協助報導軍購必要性，但最終仍無法突破在野黨的阻擋。

這項軍購案從2004年被擋，一直到2008年馬英九總統上任，國民黨重新執政後才改變態度，希望向美方爭取購買。然而為時已晚，美方從2009到2013年，面對台灣連續四年的採購要求都予以婉拒，理由是生產線已關閉，且擔心台灣退役將領與對岸互動過於密切，可能洩漏軍事機密。黃暐瀚感嘆，當年若非在程序委員會就被擋下，台灣現在或許已擁有這8艘潛艦，而非得花更多預算自行研發「海鯤艦」。

他提醒，現在針對美「八年 1.25 兆國防特別軍購案」，若重蹈覆轍，恐將面臨「今天不買，明天買不到」的困局。

AIT困惑：當面說支持 程序委員會卻擋下

黃暐瀚進一步指出，歷史似乎正在重演，而這次連美國在台協會(AIT)都感到困惑。他表示,AIT處長谷立言日前與各黨派進行會談後，向華府回報的電報內容是「每個政黨都願意增加國防支出」，國民黨也當面對AIT表達支持這次八年1.25兆的八項軍購案，AIT副處長與國民黨會面的照片更顯示雙方互動友好。

谷立言甚至在接受媒體人相振為專訪時主動表示，若國民黨或民眾黨立委對軍購內容有任何疑慮，他願意親自到立法院進行說明——雖然不是正式備詢，但可以針對採購項目進行解釋，展現美方溝通的誠意。

然而實際狀況是，藍白兩黨卻在立法院程序委員會聯手封殺軍購預算案。黃暐瀚直言，這讓AIT陷入「非常錯愕和不解」的處境，他反問，「國民黨到底有沒有跟AIT說支持？還是當面說一套、立法院做一套？」他強調，這不僅是台灣內政問題，更嚴重影響台美互信關係，讓美方困惑台灣各政黨的真實立場。

程序委員會直接封殺：不給討論就是不負責任

對於近期藍白陣營在程序委員會聯手封殺軍購預算案，黃暐瀚指出，程序委員會僅是排定議程順序的「班會」，不具備實質內容審查權，直接卡案等同於「不分細項、不給討論」。

他強調，這是繼2004年潛艦案後，程序委員會再次成為軍購預算的阻擋關卡。黃暐瀚解釋，程序委員會的功能是篩選議案、排定優先順序，如果今天有立委提出「路邊違停就判死刑」這種荒謬法案，程序委員會不排進議程還可以理解，但軍購預算是AIT公開支持、民眾高度關注、攸關國家安全的重大議案，「為什麼連討論的機會都不給?」

黃暐瀚強調，在野黨絕對有權審查、刪減與監督預算，但正確的做法應是讓案子進入「國防外交委員會」進行實質辯論與把關。他說，「直接擋在程序委員會，是非常不負責任的做法。」 作為中華民國公民，他反對這種無理由封殺討論的行為。

黃暐瀚呼籲：國會應儘速把軍購案排入實質審查

黃暐瀚呼籲，國會應盡快將軍購案排入實質審查流程，讓專業監督回歸委員會。他強調，在野黨絕對有權監督、刪減與把關預算，「該刪就刪，但刪完你要面對民眾，告訴大家為什麼這項不該買」，而不是在程序委員會就直接封殺，連審查機會都不給。他重申「今天不買，明天可能買不到」的歷史教訓，提醒這不只是預算問題，更關係到台美互信與國家安全，莫讓台灣的國防防衛能力再次因政治僵局而陷入後悔莫及的境地。