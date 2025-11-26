「他曝公司奇葩規定」釣出一票苦主：上廁所要寫時間

每間公司的規定和文化不同，有網友分享，公司規定每台影印紙限用一包A4紙，最後用完的人要印「紙本申請單」去總務申請，對此原PO坦言無法理解，也忍不住好奇其他公司的奇葩規定，在網上掀起討論。

有網友在論壇Threads發文，表示公司有幾項規定，讓自己無法理解，包括不開放查詢早上打卡時間，以及每台影印紙限用一包A4紙，最後用完的人要印「紙本申請單」去總務申請，還可能被碎唸「不要浪費紙」等等，對此原PO也忍不住好奇其他公司的奇葩規定。

不少苦主分享「某公司要拿用完的原子筆跟立可帶，才能申請新的...會計還會拿起來寫確定完全寫不出來才能換一個」、「公司網路印表機，送出列印後Serve會偵測列印內容是私人或是公司用途」、「曾經上班的公司董娘會檢查廁所垃圾堆的衛生紙是怎麼用的，在大家很忙的時候要大家看她折衛生紙，不能一張紙擦一次，使用的程度是對折再對折再再對折的那種」、「新人領文具會被問『要幾隻迴紋針？』」

「膠帶、雙面膠、保鮮膜等等，中間那個紙捲要留下來，有舊的才能跟公司換新的...」、「上廁所要寫時間」、「咖啡豆用太快，要登記喝的客人名字、杯數、用多少咖啡豆。到底誰那麼閒煮一杯咖啡數用多少咖啡豆啦，都機器按下去一杯就出來的...」、「台南某傳產規定，每個人限印50張彩色，超過額度需要重新申請」、「我公司A4紙文件背面還可以印公司內部的資料，給外部的就用新的紙」、「廁所衛生紙有KPI，一天因訪客多而提早用完就不會補（但後來改了，大概是上層剛好中招）」。

撰稿：吳怡萱





