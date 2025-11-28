「他PO經典小橘帽」笑：戴過的都老了 網秒掀回憶殺

你小時侯曾戴過一頂橘色帽子嗎？不少民眾讀小學時都曾被要求戴過一頂橘色帽子，對此有網友發文笑稱「承認吧…戴過小橘帽的你老了」，掀起許多網友回憶殺，在網上引發討論。

有網友在論壇Threads發文，分享一張國小學生排排站好的照片，只見照片中每個人都戴著一頂橘色帽子，對此原PO也忍不住笑稱「承認吧…戴過小橘帽的你老了」，掀起大票網友回憶。

不少網友分享「那個鬆緊帶小時候都會剪掉，然後風很大的時候大家都很怕飛走」、「一頂50元，國小6年買了3頂，永遠都會突然消失，升旗沒帽子還會被老師罵」、「艱苦的升旗時間，唱國歌、升旗、校長講話、主任、檢查服儀、體操」

「最討厭那條鬆緊帶了！」、「我小學6年搞丟不計其數的小橘帽，而且我頭大，戴鴨舌帽超醜的，小時候一直很討厭這帽子」、「這帽子不知道為什麼每到星期一或朝會都會不見，已經不知道要買幾次了」、「不小心彈到繩子會痛到哭」、「每天都要像部隊一樣到操場曬太陽，聽訓導主任訓話」、「小時候走路去上學時，小橘帽幫我擋過鳥屎，帽子的重要性」、「還要在上頭寫名字，不然經常弄丟」。

也有網友表示「我覺得現在也很需要小帽子，大夏天太陽大，孩子升旗聽校長講話，都需要戴一下，防曬很重要」、「我女兒現在讀國小，還有戴，只是不是這個顏色了」、「小時候覺得好醜，現在覺得好可愛好懷念」、「對這個帽子印象只剩很熱很臭」、「現在有些小學還是有這種帽子的喔～」、「過馬路很安全」、「現在很多沒有戴這個帽子了」。

撰稿：吳怡萱





