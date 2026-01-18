「伊萊雯」米莉芭比布朗看《怪奇》結局爆粗口？！導演兄弟揭「邊拍邊寫」驚險內幕

《怪奇物語》超能力女孩「伊萊雯」米莉芭比布朗Millie Bobby Brown（Getty Editorial ）

「伊萊雯」米莉芭比布朗是《怪奇物語》靈魂人物，因劇功成名就！ 她分享看結局告別戲影片時情緒潰堤的真實反應 紀錄片揭開《怪奇物語》大結局「難產」過程

【文／李子凡】Netflix現象級神劇《怪奇物語》 （Stranger Things） 推出近10年、在今年初正式劃下苦甜交織的句點，不只粉絲依依不捨，對於以該劇成為新生代A咖的主角「伊萊雯」米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）而言，更是百感交集。她日前分享自己首次看角色告別戲的反應，畫面中她正為伊萊雯與麥克的告別戲補錄對白、忍不住情緒潰堤落淚。她先感謝工作人員多年付出，隨後忍不住低聲爆粗口「X！這該死的秀！」，並在貼文中寫下：「第一次看那一幕。」 該劇也推出紀錄片，首度曝光影集最終季的高壓製作內幕。

《怪奇物語》劇照

英籍的米莉在《怪奇物語》飾演超能力女孩「伊萊雯」暴紅，更以該角色獲艾美獎最佳女配角提名，成為美國影史最年輕艾美獎入圍者、她也在2018年成為「時代百大人物」最年輕的入選者、同年成為聯合國兒童基金會史上最年輕的親善大使。她1年多前與樂團「邦喬飛」主唱瓊邦喬飛之子傑克結婚，去年領養一名女嬰，不只是人妻、還成為人母。驚人的是，達成各種人生里程碑的她，現在只有21歲！

《怪奇物語》超能力女孩「伊萊雯」米莉芭比布朗Millie Bobby Brown（Getty Editorial ）

日前，她在IG分享一段影片，記錄她第一次重看角色告別戲時的真實反應。影片中，她正在錄製 ADR（自動對白替換，是影視製作中常見、用來提升音質的流程），只見她在錄音室裡一邊為麥克（芬恩伍法德飾）與伊萊雯的告別戲配音，一邊忍不住落淚。

《怪奇物語》劇照

米莉在片中對著工作人員說：「謝謝你們這麼多年來的一切，我真的很感激。」隨後強忍情緒、低聲說了一句：「X！這該死的秀！（Fxxx. This damn show!）」這句話不是抱怨，而是帶著感激以及對一切終將曲終人散的喟嘆。畢竟， 對於與角色共同成長的米莉而言，《怪》劇的落幕，也呼應著戲外她對青少女時期的告別。

《怪奇物語》劇照

《怪奇物語》（圖／Netflix提供）

《怪奇物語》最終集給了伊萊雯兩場告別。第一場中，她選擇留在正在崩塌的顛倒世界，避免自己餘生都活在被軍方追捕、實驗的陰影下。她遠遠望著麥克，並透過心靈感應與他道別。

接著，在她似乎於顛倒世界中死亡後，故事又給了她第二次告別。麥克回顧兩人一路走來的創傷，在與朋友們最後一次玩《龍與地下城》時，提出一個理論：伊萊雯可能是假死、成功活了下來。

《怪奇物語》第5季政府將小鎮列為軍事隔離區，加強搜捕伊萊雯。（圖／Netflix提供）

他認為，伊萊雯的姊姊卡莉擁有製造幻象的能力，因此眾人看到的「最後一幕」可能只是幻象，真正的伊萊雯早已悄悄脫身。

影集的統籌與創作者達菲兄弟（馬特與羅斯達菲）接受《Entertainment Weekly》訪問時，也談到伊萊雯的結局。馬特表示：「我們希望結局是從麥克、也是從孩子們的視角出發。他們不知道真相，觀眾也就不知道。如果他們知道、觀眾也知道，那犧牲的意義就不存在了。」

《怪奇物語》劇照

他補充，不論伊萊雯最終是生是死，她都做出了改變人生的犧牲：「要嘛她死了，要嘛她選擇離開朋友、走向另一種人生。但那都是極其勇敢、英雄式的選擇。她這麼做，是為了不讓其他孩子經歷她所承受的一切。」

羅斯也強調，結局的「不確定性」正是重點：「我們的目標，是把詮釋權交給觀眾，就像地下室裡的孩子們一樣，選擇自己相信的版本。」

而拍攝最終章的驚險過程與高壓內幕，在紀錄片《最後的冒險 《怪奇物語》第五季製作特輯》中首度披露。達菲兄弟坦言，第五季開拍時，大結局的劇本其實尚未完成，甚至到了必須在劇本還沒寫完的情況下，就先開拍最後一集的地步。

《怪奇物語》劇照

馬特說，「並不是我們不知道結局是什麼，一切都已經規劃好了。只是我必須把它寫出來，而我們真的時間不夠了。」

另一段畫面帶觀眾來到拍攝第 117 天，也是整體拍攝進度過半的時機點，但此時大結局第8集的劇本尚未完成。另一個場景中，場務助理直言：「我們正在拍第 8 集，而它還沒完全寫好——小爆雷一下！所以我們其實也不完全知道接下來會發生什麼。」

馬特也坦承：「我甚至還沒完整讀過第 8 集，但我們就直接開拍了。我從來沒做過這種事，直接跳拍第8集真的很怪……不喜歡，真的不喜歡。」

《怪奇物語》劇照

在較正式的訪談畫面中，馬特進一步解釋當時的狀況：「製作團隊和 Netflix 一直不斷對我們施壓，要求第8集進度。那是我們寫作生涯中最艱難的情況之一，不只是因為必須確保劇本品質，還因為同時有太多雜音與壓力。」

直到最終集的首次圍讀（table read）時，飾演麥克的芬恩沃夫哈德才對鏡頭說：「我們整整一年都坐立難安，真的像是在受折磨。」

《怪奇物語》劇照

這場圍讀於2024 年9 月8日在影集位於亞特蘭大的攝影棚第 16 號舞台舉行。達菲兄弟透露，他們直到前一個星期三才完成最終版劇本，「這是我們在單一集數上，與編劇團隊一起花最久時間的一次」。

最終大結局片長2 小時 8 分鐘，揭曉了主角們與威可那的最終對決，以及主要角色們的最終命運。該集於跨年夜在 Netflix 上線，並於北美部分戲院同步放映。全劇五季與紀錄片都可在Netflix上觀賞。

《怪奇物語》劇照

